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17 січня • оновлено в 13:12
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Уряд та офіс президента, які не читали Конституцію та закони України

1.6т

Гончарук подав заяву про відставку Зеленському, а Офіс Президента її вивчає, - читаємо офіційні повідомлення.

В цих повідомленнях двох важливих інститутів влади все неконституційно, незаконно, неправильно!

Стаття 115 Конституції:

"Прем`єр-міністр України, інші члени КМ мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку"

Стаття 15 Закону про Кабінет Міністрів:

"1. Прем`єр-Міністр має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

2. ВР розглядає питання про відставку Прем`єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку..."

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Отож, першокурснику зрозуміло, що заява про відставку подається не Президенту, а Верховній Раді, яка й розглядає це питання.

Щодо призначення, то теж- спочатку коаліція у ВР, а потім Президент.

І ці люди керують великою європейською державою - Україною?

Популярно кажучи, по-людськи звільнитися не можуть!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Конституція
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
При владі всі клоуни, а не один прЄЗЄдЄнт. Цирк.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"І ці люди керують великою європейською державою - Україною?" Ахаахахх... Ты наверное хотел написать " самой нищей державой Европы"
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А кто в Украине читал ? Не ну вот серьезно, кто хотя бы из всех сидящих тут, хотя бы держал в руках конституцию?
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