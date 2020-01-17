Гончарук подав заяву про відставку Зеленському, а Офіс Президента її вивчає, - читаємо офіційні повідомлення.
В цих повідомленнях двох важливих інститутів влади все неконституційно, незаконно, неправильно!
Стаття 115 Конституції:
"Прем`єр-міністр України, інші члени КМ мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку"
Стаття 15 Закону про Кабінет Міністрів:
"1. Прем`єр-Міністр має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
2. ВР розглядає питання про відставку Прем`єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку..."
Отож, першокурснику зрозуміло, що заява про відставку подається не Президенту, а Верховній Раді, яка й розглядає це питання.
Щодо призначення, то теж- спочатку коаліція у ВР, а потім Президент.
І ці люди керують великою європейською державою - Україною?
Популярно кажучи, по-людськи звільнитися не можуть!
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