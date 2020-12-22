Уряд свідомо маніпулює з кількістю хворих на COVID-19, – "Голос"

Гліб Іванов Політика 16:35, 22.12.2020 Оновлено: 17:04, 22.12.2020

Уряд не показує українцям реальну картину із захворюваністю на COVID-19: влада штучно зменшує кількість позитивних результатів, знижуючи кількість ПЛР-тестувань – з 40 до 35 тисяч.

Про це заявили у політсилі "Голос" у Facebook. На їх переконання, уряд свідомо маніпулює з кількістю хворих на COVID-19.

Як сказано у повідомленні, за офіційними даними, кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 у грудні знизилась з 12,7 до 10 тисяч на день. Але водночас кількість госпіталізацій зросла – з 1,4 тисячі до 2,6 тисяч щодня. А кількість смертей від коронавірусу залишилася незмінною.

Наголошено, що після "намальованих" щоденних офіційних звітів люди ставляться до коронавірусу легковажніше.

"Що потрібно зробити зараз: збільшити кількість тестувань. Перевіряти стількох людей, щоб відсоток позитивності прямував до 5. На одного хворого – 20 обстежених здорових. Це буде індикатором того, що тестування проводять у достатній кількості. Мають бути доступні лабораторії, система тестувань і відстеження контактних осіб в ізоляції", – сказано у заяві.

Голос / Facebook
Голос / Facebook
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