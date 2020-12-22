Уряд не показує українцям реальну картину із захворюваністю на COVID-19: влада штучно зменшує кількість позитивних результатів, знижуючи кількість ПЛР-тестувань – з 40 до 35 тисяч.

Про це заявив кандидат медичних наук і депутат фракції "Голосу" у Київраді Олександр Лінчевський, передає пресслужба політсили у Facebook. На його переконання, уряд свідомо маніпулює з кількістю хворих на COVID-19.

Як сказано у повідомленні, за офіційними даними, кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 у грудні знизилась з 12,7 до 10 тисяч на день. Але водночас кількість госпіталізацій зросла – з 1,4 тисячі до 2,6 тисяч щодня. А кількість смертей від коронавірусу залишилася незмінною.

Як наголосив Лінчевський, після "намальованих" щоденних офіційних звітів люди ставляться до коронавірусу легковажніше.

"Що потрібно зробити зараз: збільшити кількість тестувань. Перевіряти стількох людей, щоб відсоток позитивності прямував до 5. На одного хворого – 20 обстежених здорових. Це буде індикатором того, що тестування проводять у достатній кількості. Мають бути доступні лабораторії, система тестувань і відстеження контактних осіб в ізоляції", – заявив депутат.