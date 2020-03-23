Україна отримає сильного прем'єра: Портников спрогнозував відставку Шмигаля

В Україні найближчим часом можуть сформувати новий уряд, оскільки чинний під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля демонструватиме зниження рейтингів президента Володимира Зеленського.

Таку думку в інтервю OBOZREVATEL висловив український публіцист та журналіст Віталій Портников. Він також описав два сценарії, як це відбуватиметься (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Новий український уряд демонструє зниження рейтингу Зеленського, економіка погіршуватиметься і очевидно, що буде третій уряд. Його сформують у найближчі місяці. Є два сценарії. Перший – на чолі третього уряду Зеленського буде вже не технічна особа Гончарука (Олексій Гончарук, попередній очільник уряду. – Ред) чи Шмигаля, а досить сильний прем'єр політично-олігархічного табору. Він замкне на себе всю вертикаль влади, почне відбудовувати країну в умовах економічної кризи і соціального хаосу", – зазначив Портников.

Олексій Гончарук і Денис Шмигаль

Сам президент при цьому "стане номінальною постаттю" і навіть "може бути повністю позбавлений будь-яких реальних важелів влади, вважає він.

За словами Портникова, єдиним бажанням Зеленського в такому випадку буде досидіти якийсь час у президентському офісі, сподіваючись, що прем’єр врятує від розчарування більшість його прихильників.

"Є ще один варіант, більш вірогідний. Із поглибленням соціальної і політичної кризи буде відправлено у відставку чинного спікера ВР, на його місце виберуть нового керівника, який після відставки президента, стане на якийсь час виконувачем обов'язків голови держави. Він підготує оформлення нового уряду національного порятунку або кризового уряду і підготує ситуацію до позачергових президентських і парламентських виборів. Вони стануть для України першим кроком для виходу з цієї тяжкої політичної та економічної кризи, в яку ми занурюємось. Новий спікер може походити з нової коаліції партії Слуга Народу та ОПЗЖ. І замість стабілізації ситуації, це може призвести до її загострення", – запевнив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що президент України Володимир Зеленський може піти у відставку, а лідер Опозиційної платформи "За життя" Віктор Медведчук має всі шанси стати новим спікером ВР або навіть в.о. глави держави.

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