"Уряд повертає кріпацтво!" Фріз потужно звернулася до Гончарука через закон "Про працю"

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз заявила, що проектом Закону "Про працю" уряд прагне повернути кріпацтво в Україну.

Як вона зазначила на своїй сторінці у Facebook, уряд пропонує зміни, які містять повну невідповідність Конституції, європейським стандартам та міжнародному законодавству. Зокрема, ігнорується ряд Конвенцій МОП. Де-факто уряд хоче де-юре знищити права працівників і втручатись в діяльність "неугодних" работодавців.

Фріз розповіла, які саме статті закону є неконституційними:

скасовується прив’язка розміру мінімальної зарплатні до розміру прожиткового мінімуму, що призведе загалом до зниження грошового забеспечення;

скасовується два вихідних на тиждень. Уряд вважає – одного цілком достатньо. Перенесення робочих днів, відпустка по догляду за дитиною, відкликання з відпустки, тривалість перерв – все це, на думку Кабміну, має бути "за домовленістю сторін". Разом з тим, відпустка без збереження заробітної плати ("за власний рахунок") збільшується до 30 календарних днів;

Депутатка від ЄС Ірина Фріз Пресслужба партії Європейська солідарність

робочий час та нормування праці встановлюватимуться самим роботодавцем без участі профспілок і будь-яких обмежень, навіть щодо надурочних робіт;

скасовується зобовязання щодо подвійної оплати праці за понаднормові години;

Пропонується закріпити новий трудовий договір з нефіксованим робочим часом, відповідно до якого обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно;

необмежені можливості для розірвання трудового договору на будь-яких підставах за бажанням роботодавця. А якщо роботодавцю прийшло в голову змінити умови праці для вас і вам вони не до вподоби – ласкаво просимо на вихід;

застосування строкових й короткострокових договорів, які стануть своєрідним "коротким" повідком для працівників. Роботодавець може запропонувати виключно термінові договори на певний строк: місяць, рік, два, три. І так щодня звільнити можуть за новаторськими урядовими пропозиціями, то ще й ламай голову, що робити через три роки, якщо не "виставлять" раніше.

надмірно розширюються права державних інспекторів праці, перетворюючи їх на каральний орган, який може безперешкодно, без попереднього повідомлення та в будь-який час відвідувати виробничі, службові й адміністративні приміщення роботодавців та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також робочі місця працівників. Складати протоколи. Наодинці ставити роботодавцеві або працівникам запитання. Отримувати від всіх необхідні пояснення, звіт, матеріали.

пропонується "узаконити" процедуру медіації. Саме так, позасудове вирішення спору, до якого ні українська правова система, ні самі українці безперечно не готові. Спочатку має бути ухвалено профільний закон про медіацію, який надасть чітку правову визначеність інституту медіації. Час на підготовку фахових медіаторів;

профспілки технічно знищуються: діючі норми, які регулюють їх діяльність скасовуються, а пропонована редакція не містить і згадки про визначення їх правового статусу.

"В мене для Прем’єр-Міністра є погані новини. По-перше ви внесли законопроект, який суперечить Конституції і міжнародним актам. По-друге, ну вам як мінімум для управління виконавчою гілкою влади варто знати аксіому права – нові закони не можуть звужувати права та погіршувати будь-яким чином умови, надані діючим законодавством. Зголосіться – вона коротка й чітка. Вивчіть її та краще відкличете з парламенту те, що наваяв ваш уряд. Спробуйте встигнути це зробити до відставки, щоб ганьба не супроводжувала подальшу кар’єру", – написала Фріз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який вносить зміни в Трудовий кодекс (КЗпП).

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