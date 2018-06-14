Уряд Мей подолав у парламенті важливу перешкоду Brexit

Британський парламент відмовився від поправки, яка вимагала збереження членства Лондона у митному союзі ЄС. Кабінет міністрів Терези Мей обіцяє парламентарям, що знайде з ЄС митний компроміс.Кабінет міністрів консерваторки Терези Мей ввечері середи, 13 червня, отримав у британському парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу. Ідеться про відмову від поправки до законодавства щодо Brexit, яка вимагала від уряду домовитися ще й про збереження доступу королівства до митного союзу ЄС. Після обіцянки Мей знайти компроміс щодо "митних угод" у Палаті громад 325 голосів віддали "за", тоді як 298 - "проти", повідомляє агенція dpa.

Відкинута поправка залишала шанс прихильникам збереження участі Великобританії в ЄС блокувати дії уряду щодо Brexit, зазначає Reuters. Окремі проєвропейські депутати-консерватори заявляють, що митний союз та спільний ринок з ЄС - єдиний спосіб зберегти економічно вигідні зв'язки з об'єднанням. В опозиційній Лейбористській партії єдності щодо ставлення до Brexit також немає.

Британський парламент також проголосував проти збереження членства у Європейському економічному просторі (ЄЕП). У цій зоні в обмін на вільний рух товарів, послуг, капіталів і робочої сили надається доступ до спільного ринку ЄС. ЄЕП включає в себе країни Європейського Союзу і країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), як-от Норвегію чи Ісландію, крім Швейцарії.