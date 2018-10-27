Уряд Каталонії застеріг Мадрид від засудження лідерів руху за незалежність

Прем'єр-міністр бунтівного регіону заявив, що Каталонія не визнає жодного іншого вироку борцям за незалежність, окрім виправдувального.Каталонський уряд у суботу, 27 жовтня, заявив, що не визнає обвинувальних вироків політикам та активістам - лідерам каталонського руху за незалежність. "Ми не визнаємо жодного вироку, який не буде виправдувальним", - наголосив очільник каталонського уряду Жоакім (Кім) Торра, цитує агенція dpa.

Верховний суд Іспанії 25 жовтня ухвалив рішення про початок процесу проти колишнього заступника голови каталонського уряду Уріола Жункераса та 17 лідерів руху за незалежність регіону за звинуваченнями у повстанні, закликах до заколоту та розтраті державних коштів. Точна дата початку процесу поки невідома, ЗМІ пишуть про початок наступного року.

Торра висунув Мадриду вимогу виправдувального вироку для всіх обвинувачених, котрих у Барселоні вважають політичними в'язнями Мадрида. Він також зажадав, аби колишній прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон, котрий зараз перебуває у вигнанні у Бельгії, зміг повернутися на батьківщину. Жоакім Торра також застеріг Мадрид, що засудження ув'язнених лідерів руху за незалежність та колишніх урядовців регіону Каталонія зустріне рішучим спротивом.

Тим часом Карлес Пучдемон оголосив про створення нової партії під назвою "Заклик", яка увечері 27 жовтня має провести установчі збори в каталонському місті Манреса.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. 27 жовтня 2017 року парламент Каталонії проголосив незалежність регіону. Згодом центральний уряд розпустив парламент і уряд Каталонії, запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року. На них із незначною перевагою перемогли прихильники незалежності регіону.