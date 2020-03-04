ЧОМУ ВОНИ НЕ "ВЗЛЕТЯТЬ"⁉️

І він разом з ними??

Уряд Гончарука потрібно було виганяти ще 2 місяці тому. І мова не стільки про персоналії, скільки про ФІЛОСОФІЮ ДІЯЛЬНОСТІ!!

ЗМІНЮЮЧИ ЛИШЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИПУСКАЄТЬСЯ ЩЕ ОДНІЄЇ КОЛОСАЛЬНОЇ ПОМИЛКИ!!!

Персонально знаю практично всіх, кого запропоновано до складу наступного Уряду. І тому можу чітко сказати: обличчя будуть змінені, а ІДЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДУТЬ АБСОЛЮТНО ІДЕНТИЧНИМИ Уряду Гончарука! Ну може з домішками консерватизму (вік бере все ж своє).

Олексій Гончарук

Тому:

Антиземельна реформа (в найгіршому її варіанті) буде проголосована;

Антитрудовий кодекс буде продавлюватись далі, що призведе до посилення міграційних процесів;

Наступ на ФОПи, малий і середній бізнес продовжуватиметься;

Індексацій та перерахунку пенсій в найближчі 5-6 місяців не буде (антизаконні дії попереднього уряду буде продовжено);

Відбуватиметься подальше підвищення тарифів для населення на електроенергію, газ, житлово-комунальні послуги;

Одночасно із цим відбуватиметься зменшення розмірів субсидій для населення на "- 15-20%" у новому опалювальному сезоні (з 1 травня вступає в силу нова формула розрахунку субсидій);

НЕМАЄ В НОВОМУ УРЯДІ ЛЮДЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ЧИ ХОЧУТЬ ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАЗНАЧЕНОМУ КУРСУ!!!!

А тому: летим у прірву далі... Україна в соціально-економічній політиці. Влада - у своїх рейтингах...

Наступна зміна Уряду - вересень-жовтень 2020 року, напередодні місцевих виборів. На піку повного обвалу довіри до президента і влади...

Крайній термін - кінець 2020 року. За результатами місцевих виборів. Коли разгром Зе-команди стане очевидним для всіх!!

P.S. Запам‘ятайте цей пост... Адже відставку Уряду Гончарука (весна 2020 року), я спрогнозував ще у жовтні 2019-го.

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