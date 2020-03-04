ЧОМУ ВОНИ НЕ "ВЗЛЕТЯТЬ"⁉️
І він разом з ними??
Уряд Гончарука потрібно було виганяти ще 2 місяці тому. І мова не стільки про персоналії, скільки про ФІЛОСОФІЮ ДІЯЛЬНОСТІ!!
ЗМІНЮЮЧИ ЛИШЕ ОБЛИЧЧЯ, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИПУСКАЄТЬСЯ ЩЕ ОДНІЄЇ КОЛОСАЛЬНОЇ ПОМИЛКИ!!!
Персонально знаю практично всіх, кого запропоновано до складу наступного Уряду. І тому можу чітко сказати: обличчя будуть змінені, а ІДЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДУТЬ АБСОЛЮТНО ІДЕНТИЧНИМИ Уряду Гончарука! Ну може з домішками консерватизму (вік бере все ж своє).
Олексій Гончарук
Тому:
Антиземельна реформа (в найгіршому її варіанті) буде проголосована;
Антитрудовий кодекс буде продавлюватись далі, що призведе до посилення міграційних процесів;
Наступ на ФОПи, малий і середній бізнес продовжуватиметься;
Індексацій та перерахунку пенсій в найближчі 5-6 місяців не буде (антизаконні дії попереднього уряду буде продовжено);
Відбуватиметься подальше підвищення тарифів для населення на електроенергію, газ, житлово-комунальні послуги;
Одночасно із цим відбуватиметься зменшення розмірів субсидій для населення на "- 15-20%" у новому опалювальному сезоні (з 1 травня вступає в силу нова формула розрахунку субсидій);
НЕМАЄ В НОВОМУ УРЯДІ ЛЮДЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ЧИ ХОЧУТЬ ЗАПРОПОНУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАЗНАЧЕНОМУ КУРСУ!!!!
А тому: летим у прірву далі... Україна в соціально-економічній політиці. Влада - у своїх рейтингах...
Наступна зміна Уряду - вересень-жовтень 2020 року, напередодні місцевих виборів. На піку повного обвалу довіри до президента і влади...
Крайній термін - кінець 2020 року. За результатами місцевих виборів. Коли разгром Зе-команди стане очевидним для всіх!!
P.S. Запам‘ятайте цей пост... Адже відставку Уряду Гончарука (весна 2020 року), я спрогнозував ще у жовтні 2019-го.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.