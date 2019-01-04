Уряд Франції закидає радикальним "жовтим жилетам" наміри повалити уряд

Переважна більшість "жовтих жилетів" дотримується законів, однак лідерство в русі перейняли "підбурювачі", стверджує речник французького уряду. Гріво закинув їм наміри вчинити повстання й повалити уряд.Уряд Франції закидає радикальним учасникам протестного руху "жовтих жилетів" наміри здійснити повстання й повалити владу в країні. Про це заявив речник французького уряду Бенжамен Гріво у п'ятницю, 4 січня, після першого цього року засідання кабінету міністрів.

Переважна більшість протестувальників, за словами речника уряду, дотримується законів, однак лідерство в русі перейняли "підбурювачі", які хотіли "зчинити повстання і, по суті, повалити уряд". Гріво також закинув радикалам спробу поставити під сумнів легітимність уряду і президента Еммануеля Макрона.

Попереднього дня поліція відпустила з-під варти одного з лідерів "жовтих жилетів" Еріка Дрюе. Прокуратура звинувачує його в організації несанкціонованої демонстрації, передає інформагенція dpa.

За даними французьких медіа, "жовті жилети" планують демонстрації й цими вихідними. Наприкінці грудня кількість учасників протестів у різних містах країни значно знизилася - від приблизно 40 тисяч до 12 тисяч в останній тиждень місяця, - однак у Парижі все-таки дійшло до насильницьких сутичок.

Нагадаємо, з середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу мітингувальники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом їхні вимоги поширилися до підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань.

Після того учасники акцій протесту почали вимагати відставки Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни, в тому числі й у Парижі, уряд пішов на поступки.