Уряд Франції відповість "жовтим жилетам" жорсткими законами

Французький уряд розробляє закон, котрий передбачатиме значно жорсткіші покарання для організаторів несанкціонованих акцій протесту та учасників заворушень, запевнив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп.Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп оголосив про розробку урядом країни нових законів, що мають запобігти безладам та несанкціонованим акціям протесту. Про це Філіп заявив у понеділок, 7 січня, в інтерв'ю телеканалу TV1.

За словами керівника французького уряду, в майбутньому нові закони передбачатимуть значно серйозніші покарання як для організаторів несанкціонованих владою акцій протесту, так і для учасників заворушень. "Якщо хтось проводить демонстрацію, то нехай зареєструє її", - пояснив Філіп, слова якого наводить агенція новин dpa.

Заборонятимуться також маски на обличчі та балаклави, застеріг глава уряду. Серед нових заходів, які обдумує уряд, також заборона на участь у протестах осіб, котрі вважаються "джерелом проблем" або "підбурювачами", як це вже практикується серед футбольних фанатів, додав очільник французького уряду, передає агенція новин AFP.

Серед іншого, нові закони зобов'яжуть саме учасників безладів платити за пошкодження ними громадської та приватної власності, тож цей тягар не перекидатимуть на плечі платників податків, як це практикується нині, додав Філіп. Він також попередив, що наступної суботи уряд залучить для охорони правопорядку близько 80 тисяч правоохоронців та представників сил безпеки.

Між тим, згідно з даними Філіпа, з початку протестів "жовтих жилетів" у листопаді минулого року правоохоронці вже затримали 5,6 тисячі учасників акцій. Понад тисячу з них уже засудили.

Щодо вимог учасників виступів "жовтих жилетів" стосовно відставки уряду, то в уряді вважають їх недемократичними. Нагадаємо, нещодавно уряд Франції звинуватив учасників акцій "жовтих жилетів" у намірах незаконного повалення чинного уряду.