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/Політика

''Упустив одну деталь'': журналіст пояснив, як санкції Путіна обернуться проти Кремля

9.5тЧитати матеріал російською

Санкційний список РФ, в якому опиняться кілька сотень прізвищ українських громадян, вплине лише на внутрішню політику України.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін в своєму блозі для Крим.Реалії. Він упевнений, що з даним переліком будуть звірятися в пошуках публічних людей.

За його словами, цей санкційна ініціатива, судячи з останніх заяв Кремля, носить цілком передвиборний характер.

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"Москва посилає недвозначний сигнал: ми назвемо тих, хто заважає продавати ваші товари на нашому ринку. Виправте нинішню девіацію в стосунках - і все повернеться на круги своя", - зазначив автор.

При цьому, вважає Казарін. Кремль не враховує одну деталь - для того, щоб повернути Україну в 2013-ий, Москві потрібно повернути Києву окуповані території, проте йти на це вона не хоче.

"А в цих умовах її списку санкцій просто стане чинником внутрішньої української політики. З ним будуть звірятися в пошуках публічних імен. Так само як і відсутність прізвищ у цьому переліку стане приводом для недовіри. "Скажи мені, хто твій друг", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін підписав указ про заходи у на антиросійські санкцій і України 22 жовтня.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
(сравнение) По его словам, данная санкционная инициатива, судя по последним заявлениям Вашингтона, носит вполне предвыборный характер. Санкционный список С.Ш.А., в котором окажутся несколько сотен фамилий российских граждан, повлияет лишь на внутреннюю политику РФ.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот и мы говорим, что санкции только на пользу и ни какого вреда не несут. Держитесь, скоро у вас начнётся процветание!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мартененко Сергей, А что не так-то? Мы под санкциями строим Мосты, ледоколы, подлодки, школы и больницы, проводим ЧМ и олимпиады. В общем развиваемся. А вот какие достижения Украины ты можешь назвать со времён весьмирснами и американампоможет?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Пигин Макс,ты своим словам хоть сам веришь,максимка.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Непомерно высокого мнения бандеры о своем концлагере.. Скачите и дальше за печеньку.
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