''Упустив одну деталь'': журналіст пояснив, як санкції Путіна обернуться проти Кремля

Санкційний список РФ, в якому опиняться кілька сотень прізвищ українських громадян, вплине лише на внутрішню політику України.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін в своєму блозі для Крим.Реалії. Він упевнений, що з даним переліком будуть звірятися в пошуках публічних людей.

За його словами, цей санкційна ініціатива, судячи з останніх заяв Кремля, носить цілком передвиборний характер.

"Москва посилає недвозначний сигнал: ми назвемо тих, хто заважає продавати ваші товари на нашому ринку. Виправте нинішню девіацію в стосунках - і все повернеться на круги своя", - зазначив автор.

При цьому, вважає Казарін. Кремль не враховує одну деталь - для того, щоб повернути Україну в 2013-ий, Москві потрібно повернути Києву окуповані території, проте йти на це вона не хоче.

"А в цих умовах її списку санкцій просто стане чинником внутрішньої української політики. З ним будуть звірятися в пошуках публічних імен. Так само як і відсутність прізвищ у цьому переліку стане приводом для недовіри. "Скажи мені, хто твій друг", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін підписав указ про заходи у на антиросійські санкцій і України 22 жовтня.