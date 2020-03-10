Управление страной вообще есть? Мировая экономика циклична, кризисы в ней - нормальный процесс, но они требуют адекватных решений. Нужна публичная и четкая артикуляция государством своих действий.

Сегодня во всем мире финансовый кризис, резко упала стоимость нефти, падение экономики Китая из-за коронавируса, глобальная экономика замедляется, а значит будет падение доходов от экспорта, падение доходов бюджета из-за сокращения китайского и турецкого импорта, крупные инвестфонды выводят деньги из стран третьего мира и вкладывают в ценные бумаги США и ЕС.

Необходимо совещание с участием президента, премьера, главы Нацбанка, надо рассказать стране об антикризисных мерах, о видении будущего. об экстренных экономических стимулах, чтобы привлечь капитал и не допустить вывода из-за паники. Надо быстро действовать.

Сегодня Нацбанк потратил 150 миллионов долларов на удержание курса гривны, который странно удерживать в таких условиях на том же уровне. Надеюсь, это просто чья-то некомпетентность и нерешительность, а не коррупционное решение, ну например, чтобы спекулянты, которые вложились в украинские ОВГЗ смогли продать их по выгодному курсу и спасти свои деньги за счет украинских налогоплательщиков.

Нужна публичность, тихо отсидеться пока в мире бушует кризис, а на фронте война у президента и правительства не удастся.

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