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10 березня • оновлено в 15:24
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Управление страной вообще есть? Тихо отсидеться у президента не удастся

7.5т
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Управление страной вообще есть? Мировая экономика циклична, кризисы в ней - нормальный процесс, но они требуют адекватных решений. Нужна публичная и четкая артикуляция государством своих действий.

Сегодня во всем мире финансовый кризис, резко упала стоимость нефти, падение экономики Китая из-за коронавируса, глобальная экономика замедляется, а значит будет падение доходов от экспорта, падение доходов бюджета из-за сокращения китайского и турецкого импорта, крупные инвестфонды выводят деньги из стран третьего мира и вкладывают в ценные бумаги США и ЕС.

Необходимо совещание с участием президента, премьера, главы Нацбанка, надо рассказать стране об антикризисных мерах, о видении будущего. об экстренных экономических стимулах, чтобы привлечь капитал и не допустить вывода из-за паники. Надо быстро действовать.

Сегодня Нацбанк потратил 150 миллионов долларов на удержание курса гривны, который странно удерживать в таких условиях на том же уровне. Надеюсь, это просто чья-то некомпетентность и нерешительность, а не коррупционное решение, ну например, чтобы спекулянты, которые вложились в украинские ОВГЗ смогли продать их по выгодному курсу и спасти свои деньги за счет украинских налогоплательщиков.

Нужна публичность, тихо отсидеться пока в мире бушует кризис, а на фронте война у президента и правительства не удастся.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Світова фінансова криза
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Лисак Віктор
Лисак Віктор
У Зеленского отсидеться удастся. Равно как и откосить от армии в военное время удалось. А вытянут страну те 27%, у которых хоть что-то было в голове, проголосовав против игрока на рояле. Так что я не совсем согласен с Юрой Бутусовым,
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Serov Oleg
Serov Oleg
Лисак Віктор, ну,с маргарином в головах,трудно будет 27% что-то вытянуть...
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фил филька
фил филька
рассуждения "патриота" симулировавшего ранение и получающего за это деньги из карманов украинцев - лживы изначально. по определению
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем управление стране, которой нет?
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