Унтер-офіцер: генерал вказав на цікавий нюанс в нових званнях ЗСУ

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що нові військові звання, які запроваджуються в українській армії для молодших командирів, подібні військовим званням, які існували в армії царської Росії.

"Це складова комплексу заходів з народження і становлення "унтер-офіцера XXI століття", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи закон про військовий обов'язок і військову службу, ухвалений Верховною Радою України.

За його словами, "це більшою мірою стосується питання переходу на натовські стандарти. У натовської системи, як і в системі царської Росії, молодші командири відігравали істотну роль. Унтер-офіцер вирішував більшу частину питань, пов'язаних з солдатами", – розповів генерал .

В українській армії з'являться "унтер-офіцери"

Як пояснив Романенко, "сержантський склад в НАТО часто не хоче ставати офіцерами. Вони знають свій напрямок підготовки, вони вміють навчати, і їм не хочеться заглиблюватися у вивчення складної військової техніки та озброєння, що потрібно для отримання офіцерського звання. Наприклад, необхідно вивчити локаційних комплекс, ракетний комплекс тощщо. Офіцер повинен бути, як мінімум, командиром-інженером з експлуатації".

Молодших командирів в арміях НАТО мотивують і матеріально – їм надається хороший соцпакет, а також гідне грошове забезпечення за вислугу років. "Сержант, який прослужив 10-15 років, отримує більше грошове забезпечення, ніж молодший офіцер", – зауважив генерал.

Відповідаючи на запитання про те, чи спричинять нові військові звання в Україні нові бюджетні витрати, Романенко сказав: "Ми поступово будемо до цього підтягуватися".

Як писав OBOZREVATEL, 17 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", яким запроваджуються нові військові звання – майстер-сержанта і головного старшини. Документ передбачає й інші зміни в структурі Збройних Сил України.

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