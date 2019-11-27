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29 листопада • оновлено в 12:22
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Унітази не обговорювали: Пєсков пожартував щодо розмови Зеленського з Путіним

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час телефонної розмови Володимира Путіна і глави української держави Володимира Зеленського тема вкраденої з українських кораблів сантехніки не обговорювалася.

Його уїдливий коментар наводить кремлівський Telegram-каналу "Пул N3". Водночас Пєсков зазначив, що Москва і Київ здійснюють контакти щодо питання обладнання з повернутих Україні кораблів.

"Тема порушувался, справді, і ми про це сказали в нашому повідомленні. Зараз більше додати нічого", – цитує прессекретаря Путіна ТАСС.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

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Відповідаючи на запитання про те, чи планується повернення українській стороні обладнання з кораблів, Пєсков сказав: "Здійснюються відповідні контакти, я тут деталей не маю".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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ttt ta
ttt ta
Даже коллаж обоз состряпал из кадров видео ФСБ. Где видео с унитазоносцев после ограбления века?
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ttt ta
ttt ta
Так есть хоть одно фото или видео повреждений на унитазоносцах?
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Шото у свмнорусов совсем не сходится, сливной бачок один сори одна(для тупых скабеева),а унитаза два?
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Юлечка, у русских всё сходится. Сними грязную кастрюльку с тynой головки и поинтересуйся, почему на Oкраине один бачок на два горшка? Может быть есть инструкция в сортир ходить только парами?
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Таев Иван
Таев Иван
Олексий Юлия, У вас затоj сходится. Унитаз цэ москальская прiдумка! Нi якiх унитазiв, тiлькi ведро на земляном полу посреди мазанки, слепленой из cоломы, гiвна и палок.
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