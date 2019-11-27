Унітази не обговорювали: Пєсков пожартував щодо розмови Зеленського з Путіним

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час телефонної розмови Володимира Путіна і глави української держави Володимира Зеленського тема вкраденої з українських кораблів сантехніки не обговорювалася.

Його уїдливий коментар наводить кремлівський Telegram-каналу "Пул N3". Водночас Пєсков зазначив, що Москва і Київ здійснюють контакти щодо питання обладнання з повернутих Україні кораблів.

"Тема порушувался, справді, і ми про це сказали в нашому повідомленні. Зараз більше додати нічого", – цитує прессекретаря Путіна ТАСС.

Дмитро Пєсков

Відповідаючи на запитання про те, чи планується повернення українській стороні обладнання з кораблів, Пєсков сказав: "Здійснюються відповідні контакти, я тут деталей не маю".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що кораблі прибули у напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема білизну.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

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