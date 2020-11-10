Експерти ще не раз аналізуватимуть ці коронавірусні вибори, коли медіа олігархів і гроші забудовників та феодалів стали головними творцями нового місцевого самоврядування в Україні.

Проте вже нині можна визначити їхні деякі рекорди і парадокси.

Отож:

1. Найкраща виборча сітка України - виборчий блок Омельченка, який сформували колишні депутати із команди Черновецького.

Ці знавці виборчої психології простолюду посіли 3 місце в Києві і набрали майже

9 відсотків при екзит-полі в 6.7 і майже втричі меншому мерському результаті Омельченка.

Як кажуть, принципові київські виборці не продаються, а фахова поліція знову не допустила підкупу на виборах?!

2. Політичне повернення.

Владислав Каськів обраний депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ.

Після екстрадиції з Панами, підготовки до Зимової Олімпіади в команді Януковича, радника Президента Ющенка, лідерства в Порі Каськів повернувся в українську політику - вже як представник партії кума Путіна-Медведчука?!

3. Родинні ради.

Ці вибори посідають перше місце в історії місцевих виборів України за кількістю , дітей та родичів загалом і родичів відомих політиків, можновладців та забудовників зокрема, які балотувалися та стали депутатами.

Одним словом, виборча Україна знову вражає.