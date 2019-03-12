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"Унікальна країна": Цимбалюк зганьбив Росію за фарс з Договором про дружбу

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Росія направила Україні ноту з переліком нібито порушень Договору про дружбу. Однак при цьому країна-агресор промовчала про дві перших статті документу, які вона не дотримала сама.

Вони стосуються недоторканності кордонів країн, які співробітничають. На цей важливий нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

"Росія — унікальна країна. І у цієї країни унікальні дипломати. Вони читають підписані документи не з початку, а вибірково. В цьому випадку починають зі статті шість і вдають, що їх не бачать. А вони є", пише він.

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Розрив дружби з Росією

Розрив дружби з Росією

Цензор.НЕТ

На підтвердження своїх слів Цимбалюк навів текст першої та другої статті. Зокрема, в першій мова йде про те, що договірні сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співробітництві.

Друга стаття Договору про дружбу присвячена гарантіям територіальної цілісності обох країн-підписантів документу.

"Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів", йдеться у ній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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