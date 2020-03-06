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7 березня • оновлено в 01:54
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Умови подачі води до Криму озвучив нардеп Рустем Умеров. Відео

1.6т
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Народний депутат від парламентської фракції "Голос" Рустем Умеров озвучив умови для відновлення подачі води в анексований Росією Крим.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Умеров описав низку кроків, які можна запропонувати:

  • Провести відповідні відновлювальні роботи на Північно-Кримському каналі;

  • взяти під контроль всі об'єкти водоканалу на території Криму і забезпечити їх безпеку силами і засобами МВС України;

  • провести ревізію стану комунікацій "Кримводоканалу", на 100% забезпечити український менеджмент на підприємствах "Кримводоканалу";

  • укласти договори з водопостачання з громадянами України в Криму;

  • створити умови для оплати води в гривнях, таким чином повернути національну валюту України в Крим;

  • оновити роботу українських державних банків;

  • перенести цей досвід на питання електропостачання;

  • паралельно відновити роботу українських органів державної влади в АР Крим та місті Севастополі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про маніпуляції на темі поставок води в Крим і поставив крапку в цьому питанні - поставки будуть здійснювати для потреб українських громадян.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
На территории России запрещен расчет в валюте, а украинские банки, государственные и негосударственные, сами ушли с территории Крыма. Остальной бред не стоит времени своего прочтения. Так що, досвіданія.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Не пойму, что вислоухие второй день рефлексируют. У них кто то воды просил что ли? Сами хрюкнули, сами отказались. В итоге, состряпали себе перемогу.
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Виня Ксения
Виня Ксения
XОЗЯИН хOXЛOB, еще один тYпой страус. Тебе забыли доложить, просили или не просили.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Смешной какой.)))
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