Народний депутат від парламентської фракції "Голос" Рустем Умеров озвучив умови для відновлення подачі води в анексований Росією Крим.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Умеров описав низку кроків, які можна запропонувати:
Провести відповідні відновлювальні роботи на Північно-Кримському каналі;
взяти під контроль всі об'єкти водоканалу на території Криму і забезпечити їх безпеку силами і засобами МВС України;
провести ревізію стану комунікацій "Кримводоканалу", на 100% забезпечити український менеджмент на підприємствах "Кримводоканалу";
укласти договори з водопостачання з громадянами України в Криму;
створити умови для оплати води в гривнях, таким чином повернути національну валюту України в Крим;
оновити роботу українських державних банків;
перенести цей досвід на питання електропостачання;
паралельно відновити роботу українських органів державної влади в АР Крим та місті Севастополі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про маніпуляції на темі поставок води в Крим і поставив крапку в цьому питанні - поставки будуть здійснювати для потреб українських громадян.
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