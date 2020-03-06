Народний депутат від парламентської фракції "Голос" Рустем Умеров озвучив умови для відновлення подачі води в анексований Росією Крим.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Умеров описав низку кроків, які можна запропонувати:

Провести відповідні відновлювальні роботи на Північно-Кримському каналі;

взяти під контроль всі об'єкти водоканалу на території Криму і забезпечити їх безпеку силами і засобами МВС України;

провести ревізію стану комунікацій "Кримводоканалу", на 100% забезпечити український менеджмент на підприємствах "Кримводоканалу";

укласти договори з водопостачання з громадянами України в Криму;

створити умови для оплати води в гривнях, таким чином повернути національну валюту України в Крим;

оновити роботу українських державних банків;

перенести цей досвід на питання електропостачання;

паралельно відновити роботу українських органів державної влади в АР Крим та місті Севастополі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про маніпуляції на темі поставок води в Крим і поставив крапку в цьому питанні - поставки будуть здійснювати для потреб українських громадян.

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