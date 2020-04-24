"УМХ хоче собі Тимошенко": в мережу злили листування глави АРМА Володимира Павленка

10 квітня 2020 на телеграм-каналі arma_art_to_steal почали публікувати листування заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка. У них обговорюються зустрічі з людьми з Офісі Президента, підготовка кримінальних справ проти активістів, зустрічі з кримінальними авторитетами і так далі.

"Наші гроші" публікують витримку найголовнішою інформації з цих листувань, а також коментарі самого Павленко щодо тих чи інших випадків.

Саме агентство було створено в 2016 році як антикорупційний орган. Однак як стверджують "Наші гроші", за цей час воно перетворилося в інструмент по переділу бізнесу. Мовляв, хтось може організувати конкуренту кримінальне провадження, щоб його гроші, активи, нерухомість або транспорт передали в АРМА. Агентство, в свою чергу, може знайти арештованого майна управителя або ж продати його. За словами видання, таким чином можна продавати майно за потрібне людям за потрібною ціною.

Після президентських виборів керівництво АРМА зі скандалом змінили і на посаду заступника голови призначили Володимира Павленка.

"У декларації за 2018 рік основний прибуток він отримав від фірми" агрогрупп "Деметра", яка фігурує в рейдерському захопленні аграрних підприємств і ряді кримінальних проваджень. Сам Павленко називає роботу з рейдерами "консультаціями", які відбувалися вже після того, як "клієнти отримували активи", - пише видання.

Згодом в агентство прийшли працювати люди, з якими Павленко був пов'язаний раніше. В кінці 2019 року в.о. глави АРМА призначили Віталія Сігідіна, який раніше працював разом з Павленком в адвокатській конторі "Легітимус". А 14 січня після конкурсу керівником управління правового забезпечення АРМА став Володимир Рудніченко, який разом з Павленко працював в юридичній компанії "Integrites".

Хто злив і що опублікували

Павленко, за словами "Наших грошей", пов'язує слив з колишнім членом керівництва АРМА Андрієм Потьомкіним, з яким у них нібито відкритий конфлікт. А фізично листування опублікував нібито слідчий ГБР Василь Фурик, який вже не працює в бюро.

"До слідчого телефон Павленко потрапив після обшуку в АРМА 24 лютого 2020 року. ГБР і СБУ прийшли в АРМА в рамках виробництва 62020000000000103, ініційованого Потьомкіним, де слідчі з'ясовують, чи не Віталій Сигидин чи таємно записав нараду в кабінеті Гончарука", - пише видання.

Говорячи про контент, то по станом на 21 квітня опубліковано 2 відео, 30 файлів і 38 фотографій. Туди увійшли листування з міністром юстиції Денисом малюська, начальником регіонального управління АРМА в Дніпрі Володимиром Орловим, юристом Андрієм Чорноус, який раніше працював в "Integrites", Андрієм Чорноус та колишнім керівником газети Арбузова "Капітал" Іллею Чудновским.

Також опубліковано перелік всіх абонентів Павленко в Telegram. Заступник голови АРМА справжність листування не підтверджує. Крім того, він стверджує, що віддалено на телефоні здійснювалися технічні втручання з метою фальсифікацій ".

Офіс Президента

Найцікавіша листування Павленко від жовтня 2019 по лютий 2020 з колишнім керівником арбузовского видання "Капітал" Іллею Чудновским.

У Павленко він підписаний як Delo Ilja Bernackogo. Зараз Чудновський - головний виконавчий директор медіахолдингу "Ekonomoka +" (Delo.ua, Womo.ua, Mmr.ua) Костянтина Паршина.

Чудновський та Павленко обговорюють медіахолдинг Сергія Курченко УМХ, який АРМА не віддає в управління. З листування зрозуміло, що Павленко хоче завести холдинг Чуднівського в керуючі УМХ.

21 грудня 2019 заступник голови АРМА пише Чудновському: "Готуйте бізнес-план". На що Чудновський відповідає: "Нам би потрібен від вас який-небудь куратор, який підкаже, як правильно все заповнити".

Павленко скидає Чудновському зразки бізнес-планів, вичитує його чернетки, зустрічається особисто. З розмов з січня 2020 стає зрозуміло, що від нових потенційних керівників не в захваті Офіс Президента, з яким, судячи по листуванню, узгоджують керуючих. Для АРМА в Офісі є своя "тендерна комісія".

Взимку в неї входили глава Офісу Андрій Богдан, помічник президента Сергій Шефір та ще хтось, кого в листуванні називають "Оребец". Судячи з листування, потенційні керуючі готували "документ", який читав Павленко, потім тодішній керівник Офісу президента Богдан, а в кінці Богдан ніс цей документ президенту Володимиру Зеленському.

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

За документом Чуднівського Павленко відзначає: "Думаю, краще прибрати про АТО. Зеленський, мені здається, не оцінить це".

27 січня 2020 на телефоні Павленко з'являється листування по УМХ з міністром юстиції Денисом малюська, де малюська пише, що "УМХ хоче собі" Кирило Тимошенко - заступник Офісу Президента, який відповідає за інформаційну політику.

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

На початку лютого Чудновський починає хвилюватися і питати у Павленко, коли ж нарешті проведуть конкурс на керівника УМХ. На що Павленко відповідає: "Андрія питайте, до чого він там домовився з Шефір". Після цього розмова сходить нанівець.

Зараз Павленко запевняє, що розмова з Чудновским - це частина роботи в АРМА, спілкування про те, що можна зробити з активом. Втім, зауважує, що ці "консультації" вже припинилися, так само, як і з багатьма іншими.

"Наші гроші": Чому Чудновський у ваших контактах як Ілля Бернацького?

Павленко: Тому що Бернацький мене з ним познайомив (Руслан Бернацький - старший партнер юридичної фірми "Integrites", - Ред)

"Наші гроші": З вашої точки зору нормально допомагати кандидату в керуючі писати бізнес-план для подачі в АРМА?

Павленко: Бізнес-план подається, коли оголошений тендер. У нас він не оголошений. І я йому нічого не допомагав писати.

"Наші гроші": Скидали зразки написання бізнес-планів, читали чернетки, обговорювали деталі.

Павленко: Але УМХ нікому не переданий і конкурс не оголошений. Консультації зараз тривають, але юридично значущих подій ніяких не відбувається.

"Наші гроші": Я правильно зрозуміла, що керуючого УМХ вибирали Андрій Богдан, Сергій Шефір та хтось на прізвище Оребец, до речі, хто це?

Павленко: Не можу точно сказати, але припускаю, що скоро оголосять конкурс, і тоді ви побачите, хто виграв, мені самому це цікаво побачити, і припускаю, що серед переможців будуть інші люди, ніж ті, з якими ми спілкувалися. А як я вже сказав, то, що я спілкуюся з людьми, нічого не означає в частині визначення переможця. Тому переможців ми визначаємо, незважаючи на програми, випісанностью потенційними керівниками.

"Наші гроші": Те, хто буде керувати великими активами, такими, як УМХ - погоджується з Офісом президента?

Павленко: Рішення приймає тендерний комітет. Ми з Офісом нічого не погоджуємо. Узгодження - це якась вертикальна структура, де треба якісь узгодження. Ми багато з ким спілкуємося. Але спілкування і прийняття рішень - це різні речі.

"Наші гроші": Хто такий Оребец?

Павленко: Не пам'ятаю, про кого йдеться.

"Наші гроші" Міністр юстиції малюська пише, що "УМХ хоче собі Кирило Тимошенко". Це як?

Павленко: Багато хто чого хоче. Бажання - це особисте право кожного. Щоб було зрозуміліше, уявіть себе на місці керівника АРМА. Вам приходять 100 листів, 200 смсок формату "я хочу це". Але від того, що люди це пишуть, нічого не змінюється. Тут тільки важливо зрозуміти, хто чого хоче і на яких умовах.

Замовлення на розшук активів Грановського і Адамовського

17 лютого 2020 Павленко перепісиваелся з юристом Андрієм Чорноус. Зараз - старшим юристом компанії "Hillmont Partners", але в 2016-м стажистом Павленко в "Integrites".

Чорноус домовляється з Павленко щодо розшуку активів за кордоном екс-нардепа Олександра Грановського і бізнесмена Андрія Адамовського, а також встановлення їх громадянства в інших країнах. Офіційно це хочуть провести через ДБР. У Бюро з'являється кримінальне провадження проти Грановського і Адамовського по незаконному заволодінню столичним ТРЦ "Скай Молл". І від слідчого (його не називають) в АРМА відправлять запит щодо розшуку активів і громадянств Грановського і Адамовського

"Ви ГБР берете на себе?" - запитує Павленко у Черноуса. "Так", - відповідає Чорноус.

Пізніше виявляється, що ТРЦ переписали на інших власників. Тому, Павленко і Чорноус говорять про негайний арешт центру, домовляються обговорити найближчій зустрічі в ресторані.

Зараз Павленко запевняє, що АРМА не виконує приватних замовлень по розшуку активів і встановлення громадянства, оскільки розшук активів здійснюється виключно за зверненням слідчого.

"Наші гроші" Адвокат надіслав вам "звернення" слідчого на узгодження. Хіба це не приватне замовлення?

Павленко: Андрія Черноуса я знаю давно. Він був моїм стажистом, коли свідоцтво адвоката отримував. І він, як багато адвокатів, приходить до мене з питанням, що можна зробити - що не можна зробити. Кейс, про який було листування, в АРМА не надходив ні у вигляді арештованого майна, ні у вигляді запитів або звернень.

"Наші гроші": Наскільки коректно узгодження адвокатом з вами таких звернень до АРМА від імені слідчого ГБР?

Павленко: Не може бути ніяких узгоджень. Мене можуть запитати моя особиста думка. Я можу це особиста думка говорити або не говорити.

"Наші гроші": Тобто, ви допомагали писати адвокату звернення в АРМА від імені слідчого ДБР як приватна особа?

Павленко: Немає часу перечитати, що там написано. Але мені часто люди надсилають документи і запитують, як можна, а як не можна. І я з ними спілкуюся. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб до нас не заходили дурні документи, я б так сказав.

Листування з Орловим

Роботу регіонального управління АРМА зсередини показує листування Павленко з главою теруправління в Дніпрі Володимиром Орловим.

За часів Януковича Орлов очолював Сумську і Луганську митницю. Уникнув люстрації. 2018 майже влаштувався в ГБР (комісія мала готовий список затвердженим кандидатами). Але голова конкурсної комісії Олександр Лемен влаштував скандал, тому Орлов в бюро не потрапив. Тоді екс-митник подався в АРМА і переміг на конкурсі.

Втім, скандал підняв уже голова громадської ради при АРМА Гліб Каневський. І Орлова знову не взяли. Ображений митник почав судитися. На суді з'ясувалося, що під час недопущення Орлова на роботу АРМА допустило ряд помилок, що і дозволило йому виграти першу інстанцію, а апеляції АРМА просто не подавало. Цікаво, що першу інстанцію Орлов виграв, коли в АРМА ще було старе керівництво, а ось апеляцію Агентство не представив, коли в відомство радником вже прийшов Павленко. Листування з Орловим показують ряд ситуацій, в яких є питання.

Зокрема, Павленко озвучив, хто займе ключову посаду в Агентстві задовго до проведення офіційного конкурсу

9 грудня 2019 Орлов пише Павленко: "На Резника управу конкурс. Ви там вже бачите людину?" Павленко відповідає: "Швидше за все - Вахтанг".

Йдеться про управління менеджменту активів, яке раніше очолював Віталій Різник. 5 грудня 2019 АРМА оголосило конкурс на цю посаду. І дійсно, переміг Вахтанг Бочорішвілі. Ось тільки комісія, яка визначала переможця на цю посаду, збиралася набагато пізніше - 11 грудень 2020. А оголошення переможця конкурсу Агентство назвало взагалі 16 січня 2019.

Коментар Володимира Павленка: "Я був присутній на цьому конкурсі в якості спостерігача. Прийшло багато учасників. З тих, хто працював в АРМА - Резник і Бочорішвілі. Відповіді Вахтанга були найбільш переконливими. Тому що інші люди приходили з загальними знаннями, не мали досвіду.

Але при цьому, конкурс був прозорий, просто кращих Вахтанга в плані здібностей і навичок не було. Я припускав, що так буде, тому, напевно, так і сказав в листуванні. Серед людей з досвідом був вибір між Вахтангом і Резником. Думаю, кандидатура Вахтанга все ж була краще ".

Павленко обговорював з Орловим, як організувати кримінальне провадження та інші проблеми активістам

Зокрема, мова йде про переслідування колишнього голови громадської ради при АРМА Гліба Канівського, співзасновника ГО "Стейт вотч" Олександра Леменова і голова правління ГО "Платформа громадський контроль" Дениса Селіна.

З листування зрозуміло, що це не перша розмова, і Павленко і Орлов готують Канівському кримінальну справу - проект листа до НАПКА, щоб агентство звернуло увагу, що Канівський - суб'єкт декларування, але не подав декларацію, тому повинен відповідати за статтею 366-1 КК " декларування недостовірної інформації ", санкції за якою передбачають позбавлення волі на строк до двох років.

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

При цьому, видно, що Павленко зацікавлений в атаці на активістів, наприклад, саме він надіслав Орлову пост в соцмережах, в якому Денис Селін критикує Орлова, з коментарем "Відпрацьовуй активістів))".

Орлов, в свою чергу, пише лайливі пости в соцмережах про своїх критиків, попередньо погодивши їх з Павленко і каже, що з "Павлом" спробує розробити стратегію, щоб "дати по зубах цим активістам". Зауважимо, що завідувача сектором зі зв'язків з громадськістю АРМА звуть Павло Бульдович.

Коментар Володимира Павленка: "Дивіться, керівництво і співробітники АРМА зацікавлені в тому, щоб у Агентства була нормальна репутація. Для цього ми намагаємося робити правильні речі і піарити це. Якщо хтось починає поливати АРМА або його керівництво брудом, ми намагаємося давати такий же відповідь.

Орлов подавався на конкурс в АРМА ще до того, як я туди прийшов. Але Янчук його не призначив, тому Канівський багато бруду вилив на нього. І Янчук побоявся. Орлов оскаржив це в суді, виграв суд, і АРМА не подавала апеляцію. Бо той момент керівником юридичного управління був Потьомкін. Він написав доповідну записку на Янчука, що, з огляду на аргументацію суду першої інстанції, вважає апеляції безпідставним.

Тому рішення першої інстанції по Орлову вступило в законну силу. І вже тоді, коли керівником був Сигидин, Орлов прийшов і каже: "Беріть мене на роботу". Ось його і призначили. А нелюбов Канівського до Орлову - у них там з особистих мотивів неприязні стосунки - нікуди не поділася, і він продовжив.

І мені колишній однокурсник Лемен почав писати, як я негідника такого міг взяти. А підстав його не брати у нас не було. Плюс я пояснив, що Орлов відповідає вимогам як керівник регіонального підрозділу. За Селіну, то я просто кинув посилання, в плані "Подивися, відреагує". А фраза "давати по зубах" - фігурально, мається на увазі "давати інформаційний відповідь". Якщо тебе обливають брудом, треба якось на це реагувати.

"Наші гроші" Ви маніпулюєте в двох моментах. Переводите історію Канівського та Орлова в особисту площину, хоча нелюбов Канівського до Орлова - через те, що Орлов був керівником митниці при Януковичі, тому така людина не повинна працювати в антикорупційному відомстві. Друга маніпуляція в тому, що Орлов залишився АРМА через Потьомкіна, бо той відмовився подавати апеляцію. Рішення суду першої інстанції було 1 жовтня 2019 року, коли ви в Агентстві вже працювали - як радник, який все вирішував.

Павленко: Це перекручення. Більшість рішень в АРМА приймаються колективно. І доповідну записку Потьомкіна писав теж не я - її писав Потьомкін.

Павленко проводить співбесіди з потенційними керівниками перед офіційним конкурсом за вибором керуючого

7 січня 2020 Орлов пише Павленко: "Я з вами обговорював, що по ряду об'єктів, які є в реєстрі (заарештованих активів - Ред), є зацікавлені люди. Ви сказали, що вони можуть з вами зв'язатися. Якщо вам зручно, приїхати може Сергій зі списком. З ним можна буде проговорити дорожню карту, і що можна, а що - ні ".

Для швидкого розуміння Павленко, на який об'єкт знайшов людей, Орлов кидає скрін новин "Наших грошей" зі словами "Шеф, це питання обговорюється?"

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

Наприклад, 30 січня 2020 р Орлов спрямовує Павленко новина про арешт 11,5 тис. Тонн сої. Офіційно соя належить різним, на перший погляд, не пов'язаним компаніям. Павленко відзначає, що власники товару через суд вже оскаржили арешт, відповідно, АРМА повернула сою власникам.

На що Орлов відповідає: "Зрозумів! Це Стакан. Модний конвертатор. І Вася-львівський контрабандист. Їх товар". Павленко відзначає, що якби зацікавлені люди одразу звернулися до Орлову - було б краще, тому що в столичне АРМА "набігло людина 30 всіх підряд".

Або нижче листування схожого змісту. Павленко направляє Орлову посилання на оголошення, де АРМА шукає керівника для домоволодіння в с. Хлепча під Києвом із зауваженням: "Твій питав про це" (мабуть, мова йде про якомусь помічника Орлова або посереднику між Орловим і Павленко).

"Це будинок Азарова молодшого", - додає заступник голови АРМА. "Вийшли люди на нього і запитали за цей об'єкт, - відписує Орлов. - Він мені написав, я сказав, щоб дізналися у вас".

Це листування від 3 лютого 2020 А вже 24 лютого Орлов звітує Павленко, що кандидати в керуючі на будинку Азарова "готові", і цікавиться, з ким "тримати зв'язок".

"З тобою. А ти зі мною, - відписує Павленко. - Скільки дадуть?"

"Потрібно нам сказати. Вони готові, - відписує Орлов. - Їх зараз більше технічна сторона цікавить. Можемо починати, а потім намалюйте. Або зараз сказати". "Догребу в офіс - скажу", - резюмує Павленко.

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

Коментар Володимира Павленка: Я дійсно спілкуюся з багатьма представниками бізнесу на етапі до оголошення конкурсу, для того, щоб люди, які вже в цьому бізнесі, могли по складним активів пояснити, які є проблеми з цим активом, як їх можна вирішити, як зробити цей актив максимально прибутковим.

Тому що суть передачі активу в управління не тільки в тому, щоб передати, а щоб генерувати дохід. Якщо такі консультації не проводити, то буде така історія, як з Херсонської нафтоперевалки і іншими активами, коли з'являється невідомо ким і вибирають манікюрний салон на нафтоперевалку, тому що більше вибору немає, а вибрати когось треба - закон такий.

І ось цю проблему я намагаюся вирішити. Тому запитайте, скільки до нас з цінних активів звертається керуючих, або великий конкурс?

Післязавтра закінчується подача документів потенційних керуючих по 5 або 6 лотів. Поки вирушили одна або дві компанії. Як зробити так, щоб люди подавалися? Ми публікуємо оголошення на сайті розкручуємо їх через "Купи заставу" та інші платформи. І саме з цих причин я також спілкуюся з бізнесом: давайте, говорите, якщо ви можете, якщо ви здатні - йдіть.

Павленко з Орловим обговорюють, як будуть відкривати кримінальне провадження проти потрібних суб'єктів, заганяти їх активи в АРМА і віддавати "правильним" керуючим

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

11 лютого 2020 Орлов пише, що був у голови Дніпровської облради Святослава Олійника: "Проговорили таку ситуацію - у них є маса КП водоканалів, дотуються, гроші крадуть. Вони готові відкрити виробництво і передати нам, щоб ми передали їх правильним КП, для підтримки ініціатив президента в сфері "Чиста вода" і т.д "

Коментар Володимира Павленка: Це обговорювалося коли я був в Дніпропетровську, там були силовики, ми пояснювали, чим займається АРМА, як вона може працювати, задавали багато предметних питань по конкретних кейсів і, зокрема, ми пояснювали, що є активи, які є сенс передавати саме в управління комунальним підприємствам, тобто, таким, які мають свою інфраструктуру. Я наводив у приклад Тецьке. Що віддавати Тецьке приватним яким компаніям може бути недалекоглядно. Їх треба віддавати державі або комунальним підприємствам. Багато про що говорили, але далі розмов це не зайшло.

"Наші гроші": Зустріч, про яку ви говорите, відбулася вже після того, як у вас вилучили телефон - 26-27 лютого. А листування з Орловим - від 11 лютого. І в цьому листуванні ви вже знайшли винних, повідомили про підозру, загнали актив в АРМА і визначили "правильних" керуючих.

Павленко: Ну, дивіться, по тих об'єктах нічого не сталося, нам ці активи не передавали. Але наша позиція така, що інфраструктурні об'єкти, від яких залежить життя населених пунктів, логічно передавати в комунальне або державне управління.

Зустрічі з "товаришами по типу Наріка / Корбана"

На початку лютого 2020 Павленко і Орлов обговорюють план робочої поїздки Павленко в Дніпро. Орлов спрямовує Павленко приблизний розклад поїздки і просить "зауваження і пропозиції".

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

На що Павленко відповідає: "Я б додав окрему зустріч з товаришами типу Наріка / Корбана, якщо це варіант". Нарик - прізвисько бізнесмена Олександра Петровського (Налекрешвілі). Зараз ЗМІ називають його "особою з репутацією кримінального авторитета", втім, Юрій Луценко, будучи генпрокурором, що не церемонився і називав його лідером ОЗУ:

"Петровський, відомий в певних колах під ім'ям Нарик, проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання. Пік активності цієї ОПГ припадав на період 2000-2004 років. У 2005 році він покинув територію України, ряд членів його угруповання були затримані, а угрупування було розгромлене ".

Прізвище Петровського пов'язують з низкою вбивств, проте ні за одне Нарик так і не був засуджений.

Коментар Володимира Павленка: У проблемних активів є власники, і часто ці власники - впливові люди. Уявімо, що я керуючий. Я розумію, що напишу програму, виграю конкурс, але я розумію, що є активи, на які я просто не зайду. Тому що деякі активи вимагають людей, які, скажімо так, можуть забезпечити фізичну підтримку. І тому так, я спілкуюся з різними людьми, але це нічого не означає, крім того, що я намагаюся зрозуміти, що робити з цим активом. Переможців призначаю не я, а тендерний комітет.

"Наші гроші": Зустріч з нарик відбулася?

Павленко: Немає.

"Наші гроші": А що збиралися обговорювати?

Павленко: З усіма, з ким зустрічаюся по роботі, обговорюю перспективи управління проблемними активами.

Телеграм-співрозмовники Павленко

Також в мережі з'явився список контактів заступника голови АРМА. В цілому така перелік не може бути компроматом. Втім, вона все-таки характеризує людину. Тому зупинимося на цікавих фігурах, з якими Павленко спілкується постійно.

"Integrites"

Багато розмов заступника голови АРМА відбувається з людьми з орбіти юридичної компанії "Integrites". З 2016 по 2018 Павленко там очолював практику вирішення спорів. Старший партнер "Integrites" - Руслан Бернацький. Його дружина Наталя Бернацька була першим заступником міністра юстиції Павла Петренка.

Також в "Integrites" працювала заступник Петренко Олена Сукманова. Коли в Мін'юст прийшов новий міністр Денис малюська, серед його радників з'явилися нові вихідці з "Integrites". Крім Павленко, ще Володимир Рудніченко, який зараз став головним юристом АРМА і Андрій Гайченко, зараз - заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Про місце "Integrites" в юстиції часів Павла Петренка якось сказала екс-керівник прес-служби прокуратури Києва Олена Яхно:

"У Мін'юсті існує якась Антирейдерська комісія. Якщо ви стали жертвою рейдерської атаки, у вас є два варіанти - подати в суд або звернутися до цієї комісії. Комісія може розглянути вашу скаргу протягом 45 днів. Очевидно, що за 45 днів ваш бізнес можуть сто раз знову уявити, розікрасти і знищити. Знавці стверджують, що іноді до жертв рейдерських атак звертається добрий самаритянин і каже: зверніться в таку-то фірму, там вам допоможуть. ви телефонуєте по вказаному телефону, вам називають суму, ви її платите ... і вуаля! Антирейдерського Перша комісія миттєво вирішує ваше запитання "

Павленко з "Integrites" пішов в листопаді 2018 р втім, зв'язку з компанією не втратив. Більш того, після працевлаштування в АРМА почав активно спілкуватися з абонентами, названими "Яна Бернацького", "Гена Бернацького", "Олег Бернацького", "Рома Бернацького", "Євгеній Податкова Бернацького", "Delo Ilja Bernackogo".

21 лютого 2020 заступник голови АРМА, судячи по листуванню, запрошував на зустріч Павла Логінова - колишнього юриста "Integrites", а нині - начвідділу експертизи рішень юрдепартаменту в АМКУ. Про що говорив з цими людьми, Павленко не говорить, оскільки "з багатьма з них спілкується не по роботі"

Микола Сольський

У січня 2020 Павленко кілька разів переписувався з нардепом Миколою Сольським. Розмова була з якогось конкурсу. При цьому, Сольський - не просто нардеп, але і колишній роботодавець Павленко. Судячи з резюме Павленко, нинішній заступник голови АРМА в 2011 працював в структурі "Українського аграрного холдингу" Сольского ТОВ "Промвагонтранс" заступником директора з юридичних питань.

Крім Сольского, власником "Промвагонтранса" зареєстрований екс-глава Офісу президента Андрій Богдан, колишній шеф Богдана Ігор Пукшин, син екс-голови Конституційного Суду Олександр Баулін, екс-голова Державної судової адміністрації Руслан Кирилюк і бізнесмен Олександр Радовський. Як каже Павленко, він з "Сольським давно знайомий, але спілкування - це не про АРМА було".

Листування з Денисом Дзензерський

У листопаді 2019 Павленко листувався з екс-нардепом Денисом Дзензерський, з яким пов'язана міжнародна науково-промислова корпорація "Веста".

Цікаво, що приблизно в цей період (з різницею в кілька місяців раніше) заступник голови АРМА працював у фінансовій компанії "Веста". Зараз чутки її пов'язують з російсько-українським бізнесменом Павлом Фуксом.

Зокрема, через те, що 1% в компанії належить Андрію Волкову, який в офіційних документах також фігурував як представник компанії "Укррослізинг" Фукса на комісії Київради. Втім, власник 99% ховається за кількома українськими і кіпрськими компаніями і бенефіціаром-кіпріотів. За словами Павленка, листування з Дзензерський теж не пов'язана з АРМА:

"У нього є борги, і я як адвокат з цими боргами працював. Але ніяких комунікацій з Денисом, пов'язаних з АРМА, ми ніколи не мали".

Дружина Довбенко-LCF-Евріс

Багато листувань і дзвінків в Павленко відбувається з нинішніми і колишніми працівниками LCF - компанії, де керуючим партнером є дружина Андрія Довбенко Анна Огренчук.

23 січня 2020 на Павленко була зустріч з Андрієм Реуна - зараз партнером, керівником юридичної практики LCF, раніше - керівником податкової практики в довбенковской ЮФ "Evris". А за 17 січня 2020 на телеграмі заступника голови АРМА є листування з Сергієм Ігнатовський - нині заступником голови Фонду держмайна, який до призначення на посаду працював партнером в LCF.

Листування глави АРМА Володимира Павленка arma_art_to_steal

У червні 2019 р Павленко то писав про Андрія Довбенко юристу Микиті Нуралін. За даними Yanukovychleaks, Нуралін входив до групи юристів власника СЕПЕК Сергія Курченко; підрозділ, в якому працював Нуралін, очолював Денис Бугай - колишній член наглядової ради UMH Group, активи якої передані в АРМА, а ще один департамент Курченко очолював разом з Леонідом Седовим Андрій Довбенко. Деталі листування поки теж не оприлюднені.

Угода

Також в телефоні заступника голови АРМА багато особистих фотографій і листувань з людьми з юридичної компанії "Правочин". Зокрема, фото з спільного відпочинку з партнером адвокатської компанії "Правочин" Олександром Онищенком. Чому це важливо?

Як раніше писали "Наші гроші", в 2017 Компанія "Угода" стала фігурантом великого скандалу. Працівники НАБУ затримали адвоката "Угоди" Юрія Сівовну. Який підозрюється в тому, що через помічницю судді Солом'янського райсуду отримував закриті дані про заплановані обшуки НАБУ і іншу інформацію з автоматизованої системи суду.

Правоохоронці зафіксували, що після таких зустрічей Сівовна зустрічався зі своїм шефом Олександром Онищенком. Під час обшуку НАБУ в адвокатському об'єднанні "Угода" правоохоронці знайшли копії закритих рішень. Як повідомляли наші колеги, після отримання інформації керівник "Угоди" передавав її колишньому голові наглядової ради ПАТ "Авангард", власником і бенефіціаром якого є Олег Бахматюк. 20 вересня 2018 "Угода" об'єдналися з "Integrites", де Онищенко став партнером.

Друг / партнер Денис Шкіптан

Також в телефоні Павленко фотографії з Денисом Шкпітаном. Заступник голови АРМА цих фото не приховує, публікував їх в своєму ФБ, назвавши Шкіптан "другом / партнером". У той же час, один-партнер Павленко має ще одного партнера - Алексія Коронского. Вони до сих пір співвласники ТОВ "Строй ВВВ", до недавнього часу вважалися в співвласників компанії "Юбі форм". За даними НАБУ, Коронській фігурує в кримінальному провадженні щодо хабарів за вирішення питань з виконавчими виробництвами в Мін'юсті як ймовірно підставний ПП, через який переганяли гроші.

Більшість компаній, які фігурують у цій виробництві, пов'язані з Андрієм Довбенко і структурами з його орбіти. Частина активів, що належать "Юбі форм", передавалися в АРМА. Заарештовували їх, до речі, в "справі Оскирко".

На цьому оприлюднення змісту телефону заступника голови АРМА поки закінчується. Справедливості заради, більшість з того, що обговорювали в цих листування - не реалізоване. Правда, це може бути пов'язано не тільки з версією Павленко, що розмови залишаються розмовами, а з тим, що після обшуку у заступника голови АРМА відібрали телефон, і розуміли можливі наслідки цього.

Також слід враховувати, що оприлюднили маленьку частину інформації з гаджета, який містить листування за три роки. Тому, неопублікований, але реалізовано зараз може бути предметом торгу - за активи, передані в АРМА, посади або якісь інші преференції.

Сам Павленко не приховує, що його вже виходили з пропозицією "не публікувати", але у нього "немає грошей і немає чого приховувати". У будь-якому випадку, в Агентстві незабаром стартують конкурси на керуючих, зокрема - і на УМХ, і рано чи пізно доведеться щось продавати. Якщо бажання, за версією поки ще заступника голови АРМА - приватне право кожного - буде дуже цікаво буде поспостерігати, хто цим правом кінці скористається.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся