Уманський заявив про домовленості з Єрмаком

Радник глави Офісу президента України Ігор Уманський, який написав заяву про відставку, тимчасово перестане брати участь в телеефірах.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, уточнюючи, що така домовленість була досягнута на прохання керівника ОП Андрія Єрмака.

"На особисте прохання Андрія Єрмака я вирішив до особистої зустрічі з ним після його одужання тимчасово утриматися від участі в ефірах", – написав Уманський.

Facebook Ігоря Уманського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".

Андрій Єрмак заявив, що ухвалить рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.

Тим часом радник голови ОП заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні і почав критикувати владу.