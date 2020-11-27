Уманський заговорив про вибори в Раду після гучного відходу з ОП
Ексрадник глави ОП Ігор Уманський сказав, що після своєї відставки не буде готуватися до парламентських виборів, але не виключив такої можливості.
Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону", коментуючи чутки про своє політичне майбутнє.
"Безумовно, для того, щоб отримати результат, мало лише про нього говорити. Потрібно закочувати рукава і щось робити. А для цього потрібні повноваження, для цього потрібна влада. В цьому сумнівів немає. Якщо говорити про парламентські вибори, планово вони у нас повинні бути тільки через чотири роки. Якщо не буде дострокових ... Тому говорити про парламентські вибори (поки рано) ... Поки немає предмета для цієї розмови і для прийняття якогось рішення", – сказав він.
При цьому Уманський не виключив можливості, що візьме участь у виборах.
"Якщо, умовно кажучи, завтра, післязавтра або через місяць буде старт виборчої кампанії, я, швидше за все, буду активно думати, щоб брати участь в цій кампанії. Але поки я не дуже вірю, що чинна влада зважиться на це", – підкреслив він .
Також Уманський не відповів з ким би балотувався до ВР, зі свого партією або ж іншою політичною силою.
"Повторюся, виборів поки немає. Тому пропонувати щось поки не має сенсу ... Ні, поки у мене не було таких розмов. Хоча ще навіть до моїх заяв були розмови з іншими людьми щодо можливості повернення в політику", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоректно і неетично".
Андрій Єрмак заявив, що прийме рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.
Тим часом радник голови ОП заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні і почав критикувати владу.
Після цього Уманський оголосив, що тимчасово перестане брати участь в ефірах на прохання Єрмака.
Нардеп від "Слуги народу" назвав радника глави Офісу президента Ігоря Уманського алкоголіком.
Єрмак зустрівся з Уманським після скандалу і прийняв його відставку.