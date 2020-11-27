Уманський заговорив про вибори в Раду після гучного відходу з ОП

Ексрадник глави ОП Ігор Уманський сказав, що після своєї відставки не буде готуватися до парламентських виборів, але не виключив такої можливості.

Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону", коментуючи чутки про своє політичне майбутнє.

"Безумовно, для того, щоб отримати результат, мало лише про нього говорити. Потрібно закочувати рукава і щось робити. А для цього потрібні повноваження, для цього потрібна влада. В цьому сумнівів немає. Якщо говорити про парламентські вибори, планово вони у нас повинні бути тільки через чотири роки. Якщо не буде дострокових ... Тому говорити про парламентські вибори (поки рано) ... Поки немає предмета для цієї розмови і для прийняття якогось рішення", – сказав він.

При цьому Уманський не виключив можливості, що візьме участь у виборах.

"Якщо, умовно кажучи, завтра, післязавтра або через місяць буде старт виборчої кампанії, я, швидше за все, буду активно думати, щоб брати участь в цій кампанії. Але поки я не дуже вірю, що чинна влада зважиться на це", – підкреслив він .

Також Уманський не відповів з ким би балотувався до ВР, зі свого партією або ж іншою політичною силою.

"Повторюся, виборів поки немає. Тому пропонувати щось поки не має сенсу ... Ні, поки у мене не було таких розмов. Хоча ще навіть до моїх заяв були розмови з іншими людьми щодо можливості повернення в політику", – сказав він.

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