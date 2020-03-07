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7 березня • оновлено в 17:09
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Уманський сподівається, що в уряді буде віцепрем’єр із промислової політики

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Уряд повинен забезпечити відновлення економіки та зростання промвиробництва, щоб мати можливість підвищувати соціальні стандарти, тому в новому кабміні буде призначений віце-прем’єр з питань промислової політики.

Про це заявив міністр фінансів Ігор Уманський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Перше моє завдання зараз – це чітко визначитися з тими можливостями, які є в державі по наповненню державного бюджету… І тут робота і міністра економіки, і буде віцепрем'єр з промислової політики, також сподіваюсь, Національним банком. Тут ціла комплексна програма. Але без відновлення економіки, без нових робочих місць ми не наповнимо бюджет, ми не забезпечимо зростання в тому числі соціальних стандартів", - сказав Уманський.

Нагадаємо, за даними Держкомстату за підсумками 2019 року промисловість скоротилася на 1,8%. В січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% порівняно з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% порівняно з груднем 2019 року.

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Автор
Дмитро Гриневич
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