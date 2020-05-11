Уманський розповів про "неправильні" взаємини Зеленського з Богданом

Робота президента України Володимира Зеленського і попереднього глави ОП Андрія Богдана була занадто інтегрованою, що свідчило про "зловживання" взаєминами.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив український політик і економіст, колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Він зізнався, що на нарадах із ними бував не часто, але багато речей там у нього "викликали дисонанс у голові".

"Ходить президент по кабінету, шукає якісь документи. Не може знайти. А у нього чи то якась важлива нарада то, чи дзвінок комусь, мало часу. Він хоче швидко з документами ознайомитися, але ніде не може знайти, лається. Бачить: Богдан сидить за столом нарад і ці документи читає. Він каже: "Нормальна ти людина? Я хвилин 15 їх шукаю, а він сидить, читає і не відгукується", – привів він один із прикладів.

Уманський вважає, що робота і взаємини Зеленського і Богдана були "неправильними"

Він підкреслив, що робота Зеленського з Богданом була інтегрованою, а це неправильно. Оскільки перший – президент України, відповідальність і повноваження лежать саме на ньому.

"Якщо хтось, виходячи з особистих взаємин, намагається створити ситуацію, коли у той чи інший спосіб особистісний фактор перевершує фактор інституційний, воно точно йде на зло, це зловживання. Зокрема, коли ми обговорювали "ти", "ви", "Володимир Олександрович", "Володимир" і все інше", – додав Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Андрій Богдан позбувся посади глави Офісу президента, тому що не впорався з поставленими завданнями.