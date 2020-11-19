Уманський розкрив подробиці розмови з Єрмаком після заяви про звільнення

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відразу зателефонував своєму раднику Ігорю Уманському, коли той опублікував пост про відставку.

Про це Уманський розповів в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман. Він зазначив, що Єрмак дізнався про заяву із соцмереж.

"Він зателефонував. Висловив претензії, чому, ти мені про це не сказав. Я відповів: "Послухай, я попереджав півтора місяці тому". "Давай так: я зараз на карантині, на лікуванні, закінчу лікування, вийду – і ми з тобою поспілкуємося". Я відповів: "Добре, поспілкуємося". На цьому розмова закінчилася. Поки він ще хворіє", – зазначив радник глави ОП.

Він нагадав, що наприкінці вересня востаннє спілкувався в Єрмаком і тоді попереджав про можливість звільнення.

"У нас була попередня розмова про те, що я півроку займаюся майже нічим. Сенс залишатися в цьому статусі для мене незрозумілий, тому я, швидше за все, буду йти. На це Андрій мені сказав: "Окей, давай ми з тобою обговоримо і подивимося, що далі будемо робити". Минуло ще півтора місяці – нічого не відбувається. Я вирішив і написав заяву", – сказав Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".

Андрій Єрмак заявив, що ухвалить рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.

Водночас радник голови ОП заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні.