Уманський розкрив подробиці розмови з Єрмаком після заяви про звільнення

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • Андрій Єрмак дізнався про звільнення свого радника із соцмереж

  • Після цього він відразу ж зателефонував йому

Єрмак подзвонив Уманському відразу після повідомлення про відставку

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відразу зателефонував своєму раднику Ігорю Уманському, коли той опублікував пост про відставку.

Про це Уманський розповів в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман. Він зазначив, що Єрмак дізнався про заяву із соцмереж.

"Він зателефонував. Висловив претензії, чому, ти мені про це не сказав. Я відповів: "Послухай, я попереджав півтора місяці тому". "Давай так: я зараз на карантині, на лікуванні, закінчу лікування, вийду – і ми з тобою поспілкуємося". Я відповів: "Добре, поспілкуємося". На цьому розмова закінчилася. Поки він ще хворіє", – зазначив радник глави ОП.

Він нагадав, що наприкінці вересня востаннє спілкувався в Єрмаком і тоді попереджав про можливість звільнення.

"У нас була попередня розмова про те, що я півроку займаюся майже нічим. Сенс залишатися в цьому статусі для мене незрозумілий, тому я, швидше за все, буду йти. На це Андрій мені сказав: "Окей, давай ми з тобою обговоримо і подивимося, що далі будемо робити". Минуло ще півтора місяці – нічого не відбувається. Я вирішив і написав заяву", – сказав Уманський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".

Андрій Єрмак заявив, що ухвалить рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.

Водночас радник голови ОП заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні.

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