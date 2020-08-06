Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания

Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.

Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!

Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.

Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.

В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!

Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?

Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.

Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".