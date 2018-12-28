Ультиматум Трампа: гроші на "стіну", або закрию мексиканський кордон

Якщо Конгрес не проголосує за виділення понад п'яти мільярдів доларів на будівництво "мексиканської стіни", США взагалі закриють кордон з сусіднєю країною, висунув ультиматум Дональд Трамп.Американський президент Дональд Трамп пригрозив повністю закрити кордон з Мексикою, якщо Конгрес не виділить у бюджеті кошти на будівництво загорожі на межі з сусідньою країною. "Ми будемо змушені закрити південний кордон повністю, якщо демократи-обструкціоністи не дадуть нам грошей, щоб закінчити стіну, а також не змінять сміховинні імміграційні закони, якими обтяжена наша країна", - написав він у п'ятницю, 28 грудня, у мережі Twitter.

Він також поскаржився на збитки для США у торгівлі з Мексикою, зазначивши, що Сполучені Штати втрачають дуже багато грошей та мають захищати свої інтереси. "Ми збудуємо стіну або закриємо південний кордон", - підсумував Трамп. Закриття кордону поверне американсько-мексиканські відносини в ті часи, коли ще не діяла угода про зону вільної торгівлі NAFTA між Канадою, Мексикою та США, вважає американський лідер. Це "поверне нашу автомобільну промисловість у Сполучені Штати, де їй і належить бути", - додав він. Водночас Трамп не згадав про нову торговельну угоду USMCА, яку він нещодавно підписав з двома сусідніми країнами на заміну NAFTA, та яку неодноразово оцінював як величезний стимул для американської торгівлі.

Нагадаємо, демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою, реалізація якого коштуватиме понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів. Через ці розбіжності Конгрес не зміг ухвалити державний бюджет. Тому з 22 грудня через технічну відсутність фінансування в США почався так званий частковий "шатдаун" (government shutdown).

Велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок. Він зачепив понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. "Шатдаун" триватиме мінімум до наступного року, оскільки верхня палата Конгресу Сполучених Штатів перенесла присвячене вирішенню цієї проблеми засідання на 2 січня.