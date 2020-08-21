Ультиматум РФ про вибори на Донбасі: що може розморозити переговори

Підсумком останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи стали нові вимоги Росії. Представники країни-агресора продовжують говорити мовою ультиматумів. Цього разу претензії озвучені до постанови про проведення місцевих виборів в Україні.

У парламенті заявляють, що ніколи не підуть не вимоги й ультиматум Росії. Чи зайшли переговори в глухий кут і що допоможе їх розблокувати – в матеріалі OBOZREVATEL.

Розблокування переговорів

Після відеоконференції мінської групи Офіс президента оприлюднив повідомлення про намір глави української делегації звернутися до Верховної Ради з проханням змінити постанову про вибори.

"Леонід Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність Постанови "Про призначення місцевих виборів" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", а також Комплексу заходів із виконання мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН".

За словами співрозмовників видання, Кравчук дійсно пообіцяв направити звернення до ВР, але водночас попередив, диктувати рішення українському парламенту не може ніхто.

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Вимоги Росії

У самому комплексі мінських заходів спочатку закладено відоме протиріччя про те, коли проводяться вибори, а коли Україна відновлює контроль над кордоном. Представники від РФ у групі вчергове використовували це як привід заблокувати переговори. Але цього разу вони вхопилися за постанову про місцеві вибори, ухвалену Верховною Радою лише 15-го липня.

За словами учасників ТГК, переговори зайшли в глухий кут уже на засіданні політичної підгрупи, коли Росія почала висувати умови про скасування постанови щодо виборів на Донбасі. Йдеться про 4-й пункт документа, який диктує, що вибори на окупованій території можливі лише після виведення військ і відновлення контролю за кордоном.

У мінському комплексі з одного боку йдеться про те, що вибори повинні пройти за стандартами ОБСЄ, які чітко передбачають контроль держави над територією, де проводяться вибори. "Це прямо суперечить комплексу заходів, в якому записано, що контроль над кордоном передається Україні після проведення виборів і закінчується після врегулювання", – розповів OBOZREVATEL представник ОРДЛО в ТКГ Сергій Гармаш.

Глава української делегації зумів фактично розблокувати переговори, коли запропонував такий варіант реакції на російські вимоги як звернення до ВРУ. Росію й ОБСЄ пропозиція Кравчука задовольнила. Позитивний результат показав себе вже після засідання підгруп, коли на Тристоронній контактній групі вдалося відчутно просунутися в питаннях розмінування, розведення військ і домовленостей щодо обміну.

"Так переговори були розблоковані", – вважає Гармаш.

Загалом, усі учасники Тристоронньої контактної групи усвідомлювали, що Верховна рада не піде ні на який ультиматум, а міняти закони тільки тому, що цього хоче РФ – точно вже ніколи не стане. На думку глави політичної підгрупи в ТГК Андрія Костіна, РФ дійсно міг задовольнити лише сам факт звернення Кравчука до депутатів.

На думку експредставниці президента Петра Порошенка з питань врегулювання на сході Ірини Геращенко, подібний крок показав Україну слабким переговірником із Росією перед іншими країнами. "Росіяни нав'язали нашій делегації, а значить і нашим міжнародним партнерам, думку, що начебто ВР ухвалила "неправильну" постанову" про регіональні вибори, яка нібито порушує Мінські угоди", – написала Геращенко у Facebook.

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Як пройдуть місцеві вибори на Донбасі

Законодавці стверджують, що вже оприлюднена дата місцевих виборів в Україні ще не причина не вносити зміни до законодавства. На новій сесії парламенту профільний комітет Ради ще може встигнути видалити пункт про вибори на окупованому Донбасі з тексту постанови, тому що саме він ускладнює переговорний процес у Мінську.

"У частині 4-го пункту, вважаю, що це політична оцінка, – розповів OBOZREVATEL член комітету з питань організації державної влади Олександр Качура. – Це тільки ускладнить переговорний процес у Мінську. Якщо ми хочемо мирного врегулювання ситуації, яка склалася, значить цей процес не треба політизувати. У нас є закон про особливості місцевого самоврядування, який набуває чинності після проведення виборів".

Ультиматум РФ про вибори на Донбасі: що може розморозити переговори

У комітеті ВРУ з питань організації державної влади також вважають, що до офіційного завершення реєстрації кандидатів, можуть доповнити і перелік районів для проведення місцевих виборів. Справа в тому, що, ухвалюючи постанову, нардепи за фактом позбавили виборчих прав жителів мирної підконтрольної частини Луганської та Донецької областей.

За винятком призначених президентом глав військово-цивільної адміністрації, керівники місцевих рад громад там не переобиралися вже кілька років. У монобільшості навіть нарікають, що багато хто з них зайняли свої посади ще за влади Януковича і Партії регіонів.

На підконтрольній території Донбасу виступають за можливість голосування на виборах

"Є питання до цієї постанови. У частині того, що нам необхідно провести вибори в Донецькій і Луганській обласних радах на підконтрольних територіях", – додав Качура.

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