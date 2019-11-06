Ультиматум був: у Конгресі США дали свідчення про зустріч Трампа і Зеленського

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським не висував ультиматум провести розслідування, пов'язане з виборами у Штатах 2016 року.

Такі свідчення у Конгресі надав колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами конгресмена Джима Джордана, Волкеру поставили запитання, чи відмовляв колись Трамп у зустрічі Зеленському без обіцянки почати це розслідування.

"Відповідь на це питання – ні, жодного взаємозв'язку немає", – відповів Волкер.

Однак постпредставник США в ЄС Гордон Сондланд під час надання свідчень заявив, що умовою для переговорів президентів Штатів та України був початок розслідування відносно головного опонента Трампа, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Дональд Трамп

"Якщо ви маєте на увазі, що ті умови, які мали бути виконані до зустрічі, то таке було моє розуміння", – повідомив він Конгресу.

Сонланд додав, що не був у курсі зв'язку між газовою компанією Burisma і сином Байдена, Хантером. Коментуючи спроби адвоката Трампа Руді Джуліані домогтися старту розслідування проти Байденів, він відповів, що "точно знає, що це недобре". Аналогічно свідчили ще кілька осіб.

"Зі свідчень ясно випливає, що в обмін на заяву (розслідування щодо Байденів в Україні. – Ред.) Трамп організував би президенту України зустріч у Білому домі, яку той прагнув отримати, а потім мільйони доларів критично необхідної військової допомоги", – йдеться у заяві керівників комітетів з розвідки, закордонних справ та безпекового нагляду.

Як писав OBOZREVATEL:

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