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22 січня • оновлено в 21:06
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"Укрзалізницею" займеться найбільший оператор Німеччини: Гончарук розкрив "таємницю" фото з паровозиком

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У середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року. Про це повідомили в Telegram-каналі прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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"Упевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність і якість залізничних перевезень в Україні", – зазначив прем'єр.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

tvoemisto.tv

За його словами, Україна повністю збереже за собою контроль над "Укрзалізницею", а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Тому відразу відкидаю всі чутки - про продаж або оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в "Укрзалізниці", – додав прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж в мережі.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Олексій Гончарук
Тег
Укрзалізниця
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Гоша Злой
Гоша Злой
ржу не могу, что немцам делать с разбитым полотном, убитыми вагонами и архижадными коррупционерами УЗЖ?)
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колонизация и передача под внешнее управление всего и вся идёт полным ходом.
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