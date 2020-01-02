Порядка 150-200 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорт гражданина Российской Федерации. Опасно ли это для государства Украина?
Новые власти взяли курс на то, чтобы быстро-быстро замириться с ОРДЛО, быстро-быстро провести там местные выборы. В итоге на местных выборах потенциально проголосуют 200 тысяч граждан РФ.
Фактически на местных выборах на Донбассе будут голосовать люди, которые по факту, в текущем состоянии, нарушили украинское законодательство, которое запрещает двойное гражданство.
Но, насколько я помню, в декабре у Зеленского озвучивалась инициатива по облегчению наличия двойного гражданства, не заставлять людей с двойным гражданством сдавать украинский паспорт и так далее. То есть делается посыл в ту сторону на всю катушку.
Порядка 150-200 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорт гражданина Российской Федерации
Как с украинскими гражданами на Донбассе, которые получили паспорта РФ, следует поступить украинским властям после возвращения контроля над этими территориями? Об этом надо спросить у избирателей новых украинских властей.
Нужно было думать 21 апреля. Я думал 21 апреля. И я ничего не буду советовать новым властям. Они сами загоняют Украину на грань катастрофы.
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