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2 січня • оновлено в 12:01
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Юрій Бірюков
Юрій Бірюков
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Украину загоняют на грань катастрофы

5.1т
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Порядка 150-200 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорт гражданина Российской Федерации. Опасно ли это для государства Украина?

Новые власти взяли курс на то, чтобы быстро-быстро замириться с ОРДЛО, быстро-быстро провести там местные выборы. В итоге на местных выборах потенциально проголосуют 200 тысяч граждан РФ.

Фактически на местных выборах на Донбассе будут голосовать люди, которые по факту, в текущем состоянии, нарушили украинское законодательство, которое запрещает двойное гражданство.

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Но, насколько я помню, в декабре у Зеленского озвучивалась инициатива по облегчению наличия двойного гражданства, не заставлять людей с двойным гражданством сдавать украинский паспорт и так далее. То есть делается посыл в ту сторону на всю катушку.

Порядка 150-200 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорт гражданина Российской Федерации

Порядка 150-200 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорт гражданина Российской Федерации

Как с украинскими гражданами на Донбассе, которые получили паспорта РФ, следует поступить украинским властям после возвращения контроля над этими территориями? Об этом надо спросить у избирателей новых украинских властей.

Нужно было думать 21 апреля. Я думал 21 апреля. И я ничего не буду советовать новым властям. Они сами загоняют Украину на грань катастрофы.

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Автор
Юрій Бірюков Юрій Бірюков
Теми
Вибори на Донбасі Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
російські паспорти видача паспортів в Донецьку Новини Донбасу Новини Росії Новини ДНР Новини ЛНР
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Какой кошмар - так хорошо жили и тут такое горе...)
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
В большинстве цивилизованных стран гражданам не возбраняется иметь дв,ой,ное гражданство и только бе,зумные ма,йд,аун,ы могут требовать возвращения в со,вок, где, как известно, людей обязывали иметь только один паспорт.
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4
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Ершов Василий
Ершов Василий
Штуцер Лёва, файбер чмонька, затухни, чмо парашне...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Даже можно порадоваться, за этот триперный гадюшник, правильной дорогой идете, санитары тувалетов.
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