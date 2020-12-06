Україну вже почали готувати до жорсткого карантину в січні, – Шмигаль

В Україні не будуть посилювати карантин до кінця грудня, але збираються це зробити вже з початку січня 2021 року. Нині урядовці спільно з очільниками місцевих адміністрацій розглядають варіанти дії обмежень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У пості на Facebook він розповів, чого очікувати українцям після новорічних свят.

За його словами, держава нібито робить усе, "щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки". У цьому контексті він нагадав про схвалений Верховною Радою пакет законопроєктів щодо підтримки людей та бізнесу в умовах посиленого карантину.

Поки ж міські голови та очільники ОДА підтримують заборону або обмеження діяльності:

святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ – 100%;

музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля – 95%;

святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів – 90%.

Водночас, додав прем’єр, чиновники на місцях виступають за роботу в період локдауну, хоч і з частковими обмеженнями:

громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць);

закладів громадського харчування (доставка або на винос);

готелів (без зон розваг та харчування).

Прем’єр додав, що повний перелік усіх можливих карантинних обмежень буде представлено на засіданні уряду 9 грудня.

Нагадаємо: раніше президент України Володимир Зеленський виключив введення локдауну в грудні 2020 року. Він запевнив, нібито лікарні здатні зараз впоратися з навантаженням хворих на коронавірус.

Важливо, що заява гаранта збіглася з інформацією, отриманою OBOZREVATEL, про намір Зеленського дати можливість заробити під час новорічних свят артистам, зокрема і "Кварталу 95". Саме тому жорсткий карантин нібито введуть в Україні не раніше, ніж на початку січня.

Що таке локдаун і що буде, якщо Україна від нього відмовиться

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування і соціальні контакти громадян.

У разі локдауну не працюють практично всі підприємства, установи та організації, зокрема освітні, розважальні, спортивні, заклади громадського харчування (можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос) тощо.

Співробітників підприємств, організацій і установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.

Повний локдаун передбачає закриття кордонів, припинення міжнародного і міжміського сполучення, а також роботу громадського транспорту в межах населених пунктів.

Експерти практично одностайно заявляють, якщо в Україні терміново не ввести локдаун, то в грудні кількість офіційних випадків зараження сягатиме близько 30 тис. на день, а загальна кількість жертв становитиме більш ніж 33 тисячі осіб.

OBOZREVATEL раніше розглянув два сценарії: введення локдауну в Україні з початку грудня і в кінці місяця. І другий варіант виявився страшним, що вже казати про відтермінування до початку січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: