"Україну визнали за свою!" Клімкін виступив із прощальною промовою. Відео

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив із прощальною промовою, в якій розповів про успіхи на цій посаді.

Так, він підкреслив, що це були п'ять "надскладних, військових років". "Зроблено чимало. Нам вдалося об'єднати демократичний світ у підтримці України і домогтися того, щоб цей світ визнав її за свою і відкрився нам", – сказав Клімкін. (Щоб послухати, доскрольте до кінця сторінки).

Він подякував усій своїй команді за підтримку і відмінну роботу.

Павло Клімкін УНІАН

"Ми разом робили саме те, у що вірили. Ми завжди могли покластися один на одного, і ви завжди зможете покластися на мене, де б я не був. Дякую всім і кожному! Далі буде", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на посаду міністра закордонних справ у Зеленського запропонували Вадима Пристайка.

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