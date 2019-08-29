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"Україну визнали за свою!" Клімкін виступив із прощальною промовою. Відео

1.9т Читати матеріал російською

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив із прощальною промовою, в якій розповів про успіхи на цій посаді.

Так, він підкреслив, що це були п'ять "надскладних, військових років". "Зроблено чимало. Нам вдалося об'єднати демократичний світ у підтримці України і домогтися того, щоб цей світ визнав її за свою і відкрився нам", – сказав Клімкін. (Щоб послухати, доскрольте до кінця сторінки).

Він подякував усій своїй команді за підтримку і відмінну роботу.

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Павло Клімкін

Павло Клімкін

УНІАН

"Ми разом робили саме те, у що вірили. Ми завжди могли покластися один на одного, і ви завжди зможете покластися на мене, де б я не був. Дякую всім і кожному! Далі буде", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на посаду міністра закордонних справ у Зеленського запропонували Вадима Пристайка.

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство закордонних справ України
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Serov Oleg
Serov Oleg
за верную службу купите павлику хорошие джинсы...
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
слезу на прощальной речи не пустил :)
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hunt andres
hunt andres
Дурачок все-таки чугункин. Кто вас принял за "свою"?))) И успехов у него и его ведомства тоже никаких. За 5 лет Паша только рыло и жопу отъел.
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