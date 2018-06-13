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Україну прийняли в один з ключових органів ООН: що це значить

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Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу Економічної і Соціальної Ради на період 2019-2021 років.

Як повідомляє в Twitter представництво України в ООН, рішення прийняти Україну в ЕКОСОР підтримали 176 держав.

"Членство в ЕКОСОР сприятиме реалізації в Україні кращих світових практик в сфері соціально-економічних реформ", - прокоментував постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

ЕКОСОР є одним з шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності ООН і її спеціалізованих установ в економічній і соціальній сферах. До її складу входять 54 держав-членів ООН.

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У 2019 Рада зосередиться на розвитку рівноправного та інклюзивного суспільства, зокрема, забезпеченні гендерної рівності, посилення соціального захисту людей з особливими потребами, поліпшення гуманітарної ситуації в зонах конфліктів тощо.

Останній раз Україна обиралася до складу ЕКОСОР на період 2010-2012 роки.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Радбез ООН прийняв важливе рішення по Донбасу.

Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
Об'єкт
ООН
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