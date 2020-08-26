Україну мають запросити в ЄС, але вирішуватиме країна, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути країною, яку запросять до Європейського Союзу, однак це рішення залишається тільки за нею.

На його переконання, європейські лідери мають чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства в ЄС. Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews, передає пресслужба ОПУ.

"Вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом європейським лідерам: "Ви маєте відповісти українцям, що ви хочете, щоб вони зробили крок за кроком, аби стати членами ЄС", – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що лише після отримання конкретного переліку кроків стане зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

"Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", – висловив переконання президент.

На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз загалом хоче, щоб наша країна була партнером та мала членство.

Він підкреслив, що країни Європи та загалом Європейський Союз підтримують Українську державу і твердо стоять на позиції захисту її територіальної цілісності та суверенітету.

"Ми бачимо, як Європа санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти РФ. Я їм за це вдячний", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020-го Європейський парламент підготував звіт про "Східне партнерство", в якому йшлося про засудження агресії Росії та підтвердження підтримки вступу України в ЄС у майбутньому.