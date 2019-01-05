Україну попередили про загрозу нової ''народної республіки'': що це означає

Росія з моменту анексії Криму розглядає можливість наступу на півдні Херсонської області, щоб узяти під контроль Північнокримський канал і забезпечити півострів водою з Дніпра. Однак відкриту агресію Кремль поки не може собі дозволити.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. Експерт не виключив, що для реалізації своїх планів Москва здійснить спробу створити на півдні України нову "народну республіку".

За його словами, повномасштабне розширення російського наступу на південному сході України "тягне за собою не тільки приростання Росії територіями".

"Росія розуміє, що чим більше територій вона захопить, тим більше територій потім доведеться спонсорувати. Захоплення цієї території... відбуватиметься з кривавими подіями, з розрухою підприємств. І Росія вкладатиме в зону окупації більше, ніж зараз. Росія наразі перебуває під санкціями — щодо Криму, Донбасу, Сирії, Солсбері. Вони розуміють, що можуть просто не потягнути додаткові території тільки заради вдоволення своїх імперських бажань", — зазначив експерт.

Однак, як пояснив Петренко, сценарій із захопленням Північнокримського каналу актуальний для Росії, бо у Криму є величезна проблема прісної води: "Вихід до Дніпра завжди був одним зі стратегічних пріоритетів Росії після захоплення Криму".

"Ми повинні розуміти, що сценарії на всі плани для Росії існують — зокрема щодо танків у Києві. Але ці сценарії будуть реалізовуватися тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що вони їй вигідні. Якщо населення це підтримає, якщо зустрічатиме їх — якщо не квітами, то хоча б не базуками з вікон. Якщо сприйматимуть мовчки — приблизно як у Донецьку. Але у Києві цього не станеться, тому цей сценарій не розглядається як один з актуальних", — пояснив він.

Водночас, вважає експерт, питання, чи можливий наступ Росії на території Херсонської області, було актуальним у минулому році і залишається для наступного року.

Петренко наголосив, що відкритий наступ Росії розглядатиметься як пряма агресія і викличе негативну реакцію міжнародної спільноти.

"Варіант — створення "Херсонської народної республіки". Це вже питання до СБУ, яка має працювати з місцевими жителями, розуміти яка ситуація в регіонах, що складають стратегічні цілі для Росії. Не вся Херсонська область, але вихід до Дніпра для росіян є важливим питанням", — заявив він.

Експерт також додав, що для України загроза наступу з Криму є стратегічною з 2014 року, тому в української армії і силових відомств мають бути стратегічні плани протидії цим сценаріям.

Прапори "ДНР" і "ЛНР" russian.rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов заявив, що накопичена у кримських водоймищах вода природного стоку до липня 2019 року може закінчитися. На думку Ілларіонова, Кремль може зважитися на окупацію південних районів Херсонської області, щоб забезпечити подачу до Криму води з Дніпра.

Зі свого боку колишній віце-прем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко вважає, що окупаційна "влада" Криму на сьогодні має можливість забезпечити питною водою жителів півострова без допомоги України. Однак реалізація цих планів вимагає від них величезних фінансових витрат.

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