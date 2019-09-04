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4 вересня • оновлено в 18:08
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Україну не хочуть пускати в ЄС: Портников озвучив план дій

1.7т Читати матеріал російською

Україні важливо серйозно готуватися до вступу в Європейський Союз, щоб не залишитися на задвірках Європи, як того хочуть проросійськи налаштовані країни.

Таку думку висловив у своєму блозі для "Еспресо" український журналіст Віталій Портников.

Так, він звернув увагу на слова президента Словенії Борута Пахора про те, що Україні і Туреччині слід надати особливий статус, проте в ЄС їх включати не варто.

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Портников озвучив план дій щодо вступу в ЄС

Портников озвучив план дій щодо вступу в ЄС

"У заяві, яку може здатися всього лише особистою думкою керівника однієї з невеликих країн Європейського Союзу, важлива тенденція. Важливе саме прагнення заперечувати можливість вступу України в Європейський Союз, на відміну від сусідніх зі Словенією країн Західних Балкан", – зазначив він.

За словами Портникова, небезпечне і саме порівняння України з Туреччиною. "Як відомо, переговори про вступ до ЄС Туреччини тривають десятиліттями і стикаються з цілою низкою непереборних перешкод. Це і стан демократії і прав людини в країні, і фактична окупація турецькими військами півночі Кіпру. Але ніяких аналогічних проблем із нашою країною не існує", – пояснив він.

Журналіст заявив, що таким чином Україну намагаються зобразити "хворою людиною", яка не може приєднатися до європейської сім'ї. Однак причина слів лідера Словенії – його бажання тісно співпрацювати з Москвою.

"Українцям важливо розуміти, що ніхто не візьме нас в ЄС просто так, що до захисту свого права на вступ до об'єднання потрібно готуватися, його важливо захищати", – підкреслив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников попередив, що якщо лідери країн "Великої сімки" узгодять повернення Росії в цей клуб, вони закриють очі на те, що його представники обов'язково повинні бути прихильниками демократії.

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Тема
євроінтеграція
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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филипп филипыч
филипп филипыч
тока щас дошло? капец сторонники майдана тугие)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это кого дырявый пророссийскими назвал, Нидерланды что ли, которые на референдуме в 2016 отвергли возможное членство Украины в ЕС?!!!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Предателей нигде не любят, ими только пользуются.
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