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"Україну населили таргани Пині": Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента

13.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін обов'язково вплине на вибори президента України.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова в своїй вечірній передачі. Вона вважає, що Росія спробує проштовхнути своїх кандидатів.

"Чи вплине Пиня на вибори в Україні? Вплине! Взагалі російська сторона шляхом своїх інструментів, цих тарганів, які населили зараз інформаційний простір і простір кандидатів у президенти – мені не варто вам пояснювати, хто з цих товаришів проросійський – це прямий вплив. Я впевнена, що, коли ми будемо перебувати на етапі вибору 31 березня і на самих виборах, – ми побачимо результати впливу, я в цьому просто не сумніваюся! Вони спробують вигідного їм кандидата якимось чином вивести в передні позиції. Чи вийде? Почекаємо – побачимо", – заявила вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій же програмі Соколова розповіла про поїздки в Росію.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Andreevski Fndrei , ты тля хоть послушай что ваш Пушкин говорил об украинцах : "Мы получили от Украины всё, культуру , язык , музыку , философию , даже высокий стиль жизни . Возвратили же национальное угнетение и крепостничество . Не равноценный обмен . Для того чтобы нам получить право называться людьми, мы должны не одно столетие каяться перед Украиной и украинцами . А . С . Пушкин . Это он писал своей жене Наталье Гончаровой после визита к её украинским родственникам , она была правнучкой украинского Гетьмана Дорошенко .
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тупое создание...Украинцы...Путин у вас...бог...Путину на вас дебилов накакать Вы там сами в жопу влезли и бродите внутри со свечкой нам на радость
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Ященко Олег
Ященко Олег
Andreevski Andrey, наконецто ты высрался, теперь подотрись написаным и подрочи на фото Пуки.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Andreevski Andrey, достаточно почитать твой комментарий, чтобы понять , кто тупой. В лучшем для тебя случае - программист, который тебя родил.))
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Да зачем эту тупую хабалку цитировать??! Кто она такая????
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Ященко Олег
Ященко Олег
Батурин Юрий, она та-которая такими как ты подтирается и радуйся что она "тупая", а то ты бы об ее попку мордой порезался.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Батурин Юрий, а зачем же ты ее замечаешь?? Она НАМНОГО известнее тебя, гнида подмосковная.))
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