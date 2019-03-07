"Україну населили таргани Пині": Соколова розповіла, як Путін вплине на вибори президента

Президент Росії Володимир Путін обов'язково вплине на вибори президента України.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова в своїй вечірній передачі. Вона вважає, що Росія спробує проштовхнути своїх кандидатів.

"Чи вплине Пиня на вибори в Україні? Вплине! Взагалі російська сторона шляхом своїх інструментів, цих тарганів, які населили зараз інформаційний простір і простір кандидатів у президенти – мені не варто вам пояснювати, хто з цих товаришів проросійський – це прямий вплив. Я впевнена, що, коли ми будемо перебувати на етапі вибору 31 березня і на самих виборах, – ми побачимо результати впливу, я в цьому просто не сумніваюся! Вони спробують вигідного їм кандидата якимось чином вивести в передні позиції. Чи вийде? Почекаємо – побачимо", – заявила вона.

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій же програмі Соколова розповіла про поїздки в Росію.

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