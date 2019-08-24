Україну можуть запросити на наступний саміт G7: подробиці

Глава Європейської ради Дональд Туск виступатиме за запрошення України на наступний саміт Групи семи (G7).

Про це він заявив, виступаючи на прес-конференції перед початком саміту в Біарріце, передає Breakingthenews .

"Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7" , - сказав Туск.

Дональд Туск Times

Він також заявив про те, що торговельні розбіжності і конфлікти між країнами-учасницями Групи семи лише підсилюють і без того очевидні розбіжності всередині "клубу".

"Торгові війни між учасниками G7 приведуть до ще більшого зниження довіри між ними, при тому, що вона і так не на високому рівні", - попередив він.

Зустріч високого рівня "Групи семи" (G7) пройде в місті Біарріц на південному заході Франції 24-26 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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