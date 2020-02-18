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18 лютого • оновлено в 09:00
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Україну хочуть зробити частиною "русского міра" – дипломат

2.3т
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Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко назвав небезпечною для України ситуацію зі спробою переформатування відносин Європи з Росією.

"Ситуація небезпечна. Ми бачимо постійні спроби нав'язати Україні таку ментальність врегулювання конфлікту на Донбасі, яка призведе до її знищення як незалежної суверенної держави і перетворить на безправну частину "русского міра", – сказав він OBOZREVATEL.

У цьому контексті дипломат підкреслив, що "Росія домагається всього-на-всього знищення України".

Володимир Путін, колаж

Володимир Путін, колаж

Він заявив про те, що керівництво Росії у зовнішній політиці керується принципами, які були актуальні "в позаминулому столітті" і "грунтувалися на праві сили". "Сьогодні діють зовсім інші принципи взаємодії між суверенними державами", – підкреслив він.

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За його словами, в цій ситуації "все буде залежати від українського керівництва". "Якщо воно займе чітку, зрозумілу, однозначну і безкомпромісну позицію захисту національних інтересів, буде спиратися на норми сучасного міжнародного права, то ця загроза буде знівельована", – переконаний Василенко.

"Необхідно робити це, як би не було важко. Так, для цього потрібна політична воля, державна мужність і мудрість, а також опора на українське суспільство. Якщо влада не розуміє цього і не хоче залучити на свій бік європейську більшість, тоді її політика приречена на поразку", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, учасники Мюнхенської конференції узгодили 12 кроків, які допоможуть посиленню безпеки на території держави, а також в євроатлантичному регіоні. Однак незабаром через текст вибухнув міжнародний скандал. МЗС України заявив, що він не відображає офіційної позиції нашої країни.

Виступаючи на Мюнхенській конференції, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі слід вибудовувати з Росією "відносини, засновані на довірі". Він запропонував розробити нову стратегію відносин із РФ.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Мюнхенська конференція Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особа
Володимир Василенко
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"независимого суверенного государства" - молодец. Повеселил.
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филя филя
филя филя
суд шария с детектор медиа: из пояснений юристов сайта, следует, что "Детектор медиа" не считает само понятие "русский мир" чем-то оскорбительным. "Детектор медиа" пытается доказать, что понятие "русский мир" не несет негативного смысла. упорыши вдруг полюбили русский мир)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что тут удивляться, если даже в Европе уже понимают...как kaцапы, мockaли, koммyняки создали Украину из того, что было...так они ее и разберут по запчастям!!
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