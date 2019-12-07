Майже непоміченою проминула доволі знаменна дата української історії: 5 грудня виповнилося 25 років з часу підписання так званого Будапештського меморандуму (1994).

На старій фотографії бачимо приємно усміхнених Б.Клінтона, Дж.Мейджора, Б.Єльцина і Л.Кучму; над українським президентом шанобливо нахилилася молода людина з текстом документу - один з авторів Будапештського меморандуму, заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий.

Підписання Будапештського меморандуму 112 канал

Будапештський меморандум, що зобов`язав Україну добровільно позбутися стратегічних ядерних озброєнь, розташованих на її території (176 міжконтинентальних балістичних ракет українського виробництва - СС-19 "Сатана" і СС-24, стратегічні бомбардувальники та 600 крилатих ракет - і 1260 ядерних боєзарядів), увійшов в історію міжнародних відносин, як факт безприкладного обману єдиної в світі наївної країни (Україна), що повірила була брехливим обіцянкам Росії, США, Великої Британії, Франції та Китаю щодо надання могутніми ядерними партнерами зворушливих запевнень:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою й використання зброї проти України;

утримуватися від економічного тиску на Україну, щоб підкорити її власним інтересам.

Ну і так далі - дивись історію всіх погроз, ворожих дій та збройної агресії Росії проти України, всіх видів тиску - включно з економічною, інформаційною, гібридною, дипломатичною війною проти "братньої" країни; захопленням 7,2% території України, втратою 20% промислового потенціалу, 13000 вбитих громадян та 2,5 млн біженців з зони бойових дій агресора.

25 років тому більшість українських дипломатів (і я в тому числі, каюсь) пишалися меморандумом, який, з одного боку робив нас суб`єктом таких глобальних угод, як СТАРТ-1 та ДОГОВІР ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ (ДНЯЗ), вводив до клубу добропорядних держав та обіцяв щедрі інвестиції, а з другого - перетворився на інструмент цинічного обдурення романтичних простаків, які повірили в добрі наміри інших учасників Будапештської домовленості.

Сьогодні з повним правом можемо сказати: Україну (Л. Кравчука, Л. Кучму, А. Зленка, Г. Удовенка, Б. Тарасюка, К. Грищенка, О. Чалого, Верховну Раду України і т.д.) нахабно обдурили і ПРИМУСИЛИ прийняти диктат Росії та Сполучених Штатів, які вирішували ВЛАСНІ геостратегічні завдання: США - руйнували вщент систему ядерних систем ворога, яка загрожувала самому існуванню американської наддержави; Росія далекоглядно знищувала Україну - конкурента і суперника, підриваючи можливість її ефективного захисту, забираючи зброю Судного дня як фактор стримування агресора.

Використовувалися всі можливі методи - від залякування до улещування, від солодких обіцянок безпеки - до підміни чіткого юридичного терміну "guarantees" (гарантії) - на вилами по воді написані, "assurances" (запевнення).

Новини Украине предстоит заключить мир с Россией

У текст Меморандуму руками вправних московських фальсифікаторів та їхніх київських агентів був імплементований, вбудований, "ген смерті" (так само, як і в Мінські домовленості чи формулу Штайнмайєра) - неможливість виконання щедрих обіцянок.

Через 25 років Будапештський папірець зайняв своє ганебне місце поряд з такими злочинними документами, як пакт Молотов-Ріббентроп та Мюнхенські угоди 1938 року.

Провал Будапештського меморандуму призвів до руйнації будівлі європейської безпеки, показавши, що Росія як і СРСР зневажає міжнародне право й систематично порушує підписані нею угоди.

В глобальному плані крах Меморандуму принесе розвал ДНЯЗ і появу ряду нових ядерних держав.

Нехай про цю сумну істинну пам`ятають світлоносні миролюби з 95-го кварталу: гумористи, які хочуть укласти з Путіним якусь безпекову угоду, отримають документ, вартість якого буде такою ж, що і Будапештського меморандуму.

Або ще гіршою...

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