Україну чекають нові вибори, до влади прийдуть "мужики" – екстрасенс

Екстрасенс і політолог Сабухі Іманов заявив, що вже у квітні в Україніможуть оголосити президентські, а потім і парламентські вибори.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL. За його відчуттями, усе почнеться ще у кінці березня (інтерв'ю записувалося кілька днів тому – Ред.).

На переконання Іманова, ймовірна зміна влади відбуватиметься у два періоди: спочатку на кілька місяців прийдуть одні люди, а пізніше зовсім інші.

"Частково це будуть люди, скажімо так, тимошенківські, частково медведчуківські. Вони пробудуть 2-3 місяці, а може, і менше. Коли настануть вибори, то цих просто не оберуть. Виберуть інших. В результаті з тих, хто зараз при владі, взагалі ніхто не залишиться", – зазначив екстрасенс.

За його словами, зміна влади відбудеться "без крові", а нинішні топчиновники втечуть за кордон.

Щодо того, хто очолюватиме країну після великих змін, екстрасенс зауважив, що, ймовірно, це будуть "мужики". "Мужик буде якийсь. Швидше навіть так – мужики", – додав він.

Іманов також зазначив, що передуватиме такому сценарію, "ухвалення якогось закону". Зазначимо, що Верховна Рада вночі 31 березня ухвалила сенсаційне рішення – запустила ринок землі.

Повну версію інтерв'ю читайте вранці 1 квітня на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з конституційного права Олександр Москалюк заявив, що президент України Володимир Зеленський може ініціювати дострокові вибори до Верховної Ради в кінці 2020 го або у 2021 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!