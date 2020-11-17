Україну чекають дострокові парламентські вибори навесні 2021 року, – політолог

Відсутність довіри між Кабінетом міністрів і Верховною Радою на тлі поганої комунікації влади з суспільством спровокували політичну кризу, яка може вирішитися достроковими парламентськими виборами навесні 2021 року.

Про це в коментарі виданню "Телеграф" заявив політичний аналітик Анатолій Октисюк. За його словами, рейтинг "слуг народу" згоряє не щодня, а щогодини.

"Перша проблема – криза довіри між Кабміном і Верховною Радою в питанні карантину. Парламент і монокоаліція намагаються підірвати свій же уряд, щоб отримати якісь бали перед виборцями", – сказав експерт.

Він зазначив, що така ситуація посилює політичну кризу, яка наростає.

На думку Октисюка, причиною протестів представників дрібного бізнесу під стінами Верховної Ради стала погана комунікація між владою і громадськістю.

Аналітик відзначив, що ФОПи переживають за свій бізнес, оскільки їх поставили перед фактом карантинних обмежень, не давши підготуватися.

"Деякі нардепи обіцяють скасувати карантин, але з цього нічого не виходить. Внаслідок теж є криза, яка призводить до протистояння з вулицею", – пояснив експерт.

За його словами, вже немає сумнівів у тому, що така ситуація виллється в дострокові парламентські вибори наступного року, орієнтовно в квітні-травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 листопада, в Києві біля Верховної Ради зібрався масштабний протест, під час якого пройшли зіткнення і затримання. Підприємці та активісти руху "SaveФОП" виступили проти законопроєкту, який вводить обов'язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.