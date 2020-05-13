Кабінет міністрів України частково обмежив безвізовий режим із Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість виїхати в цю країну за паспортом громадянина України.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 13 травня. Уряд доручив Міністерству закордонних справ повідомити Республіку Білорусь про припинення дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.

Так, раніше, згідно з договором від 2009 року, українці мали право їздити до Білорусі за внутрішнім паспортом громадянина України. Вже з 1 вересня в'їзд до Білорусі тільки з таким паспортом скасують.

Українцям заборонили їздити до Білорусі без закордонного паспорту. Ілюстрація

Водночас при виїзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, через низький рівень захисту у внутрішнього паспорту України (у формі книжечки) зросла кількість підробок. Крім того, відсутність у документі інформації англійською мовою унеможливлює зчитування для перевірки по базах Інтерполу. А ось закордонний паспорт тільки прискорить пропуск на кордоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що безвізовий режим для України з Євросоюзом не буде скасовано, і спростував чутки, які з'явилися на тлі пандемії COVID-19.