Українцям пообіцяли безкоштовну вакцинацію проти COVID-19

В Україні держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення проти коронавірусу, коли така стане доступною.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. На своїй сторінці у Facebook нардеп запевнив, що загалом Міністерство фінансів виконає три вимоги комітету щодо фінансування галузі охорони здоров’я 2021 року.

За його словами, наступного року Національна служба здоров'я країни отримає необхідні їй кошти для розрахунків із медичними закладами, які займаються лікуванням пацієнтів із COVID-19. Також у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій – не менш ніж 5% ВВП.

Радуцький нагадав про розгляд Верховною Радою 15 грудня проєкту Державного бюджету-2021. Він зазначив, що не до всіх пропозицій комітету під його головуванням дослухалися, однак що стосується безкоштовних щеплень проти коронавірусу для українців – то це правда.

"Економічні умови сьогодні дійсно дуже складні. Поки важко прогнозувати, наскільки швидким буде її відновлення наступного року. Але три принципові позиції ми відстояли. Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин і проведення вакцинації, не повинно виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих "ковідних" пакетів", – переконує нардеп.

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