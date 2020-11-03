Українцям дозволили змінювати ім'я по батькові з 14 років

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2450 щодо права фізичної особи на зміну імені по батькові після досягнення 14-річного віку.

Це відбулося на засіданні ВРУ 3 листопада, за проголосувало 259 присутніх у залі парламентарів. Зауважимо, що раніше змінити по батькові можна було тільки в тому випадку, якщо батько змінив своє ім'я.

Зокрема, проєкт закону вносить зміни до Цивільного кодексу та Сімейного кодексу України.

Так, ст. 265 ЦКУ пропонується викласти в такій редакції:

Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я та (або) по батькові.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я та (або) по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14-річного віку, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я та (або) по батькові за згодою одного з батьків у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Результати голосування Скриншот

Також зміни пропонується внести у ст. 149 СКУ:

Дитина, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я та (або) по батькові.

Дитина, яка досягла 14 років має право змінити своє по батькові за згодою батьків.

Дитина, яка досягла 14 років, має право змінити своє по батькові за згодою одного з батьків у вищеописаних у ч. 3 ст. 265 ЦКУ випадках.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішення спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Карта законопроєкту ВРУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні 3 листопада Верховна Рада розглянула два десятки питань, серед яких внесення змін до бюджету-2020, до закону про судоустрій і статус суддів, а також щодо посилення покарання для громадян за недотримання правил карантину через пандемію.