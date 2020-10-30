Українцям дозволили "брехати" в деклараціях, – НАЗК про наслідки рішення КСУ

Олексій Тітофф Політика 11:27, 30.10.2020 Оновлено: 11:43, 30.10.2020

Рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення завдало антикорупційній системі неймовірну шкоду.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції. Відзначається, що через рішення КСУ електронні декларації фактично не можуть бути перевірені. Також звільнені від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

"НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів перебуває під загрозою. Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення і займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо)", – йдеться в повідомленні.

Крім того, через рішення КС НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а значить фінансувати їх.

"Крім того, фактично було дозволено безкарно "брехати" в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тисяч гривень", – підкреслили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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