Українцям дозволили "брехати" в деклараціях, – НАЗК про наслідки рішення КСУ
Рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення завдало антикорупційній системі неймовірну шкоду.
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції. Відзначається, що через рішення КСУ електронні декларації фактично не можуть бути перевірені. Також звільнені від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
"НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів перебуває під загрозою. Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення і займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо)", – йдеться в повідомленні.
Крім того, через рішення КС НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а значить фінансувати їх.
"Крім того, фактично було дозволено безкарно "брехати" в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тисяч гривень", – підкреслили у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна та обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якому пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому випадку відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій буде працювати – днями необхідні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.
30 жовтня біля будівлі КСУ пройшла акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення