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28 березня • оновлено в 09:47
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Українців, які повернуться з-за кордону, відправлять в обсервацію - Зеленський

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Українська влада домовилася з власниками готелів щодо створення там місць обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону.

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Про це OBOZREVATEL після засідання фракції "Слуга народу" повідомив президент України Володимир Зеленський. Про які готелі йдеться, глава держави не уточнив.

"Окремо ми зараз готуємо структуру і домовилися вже з готелями. З багатьма в Україні. Якщо у нас не буде вистачати місця, там будемо робити місця для обсервації", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

news.liga.net

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Чернівецькій області два пацієнта з коронавірусом викликали "швидку" і не повідомили медикам про те, що недавно повернулися з-за кордону.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Нациев Сала
Нациев Сала
а как по другому с животными-то поступать!?
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