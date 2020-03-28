Українська влада домовилася з власниками готелів щодо створення там місць обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону.
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Про це OBOZREVATEL після засідання фракції "Слуга народу" повідомив президент України Володимир Зеленський. Про які готелі йдеться, глава держави не уточнив.
"Окремо ми зараз готуємо структуру і домовилися вже з готелями. З багатьма в Україні. Якщо у нас не буде вистачати місця, там будемо робити місця для обсервації", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
news.liga.net
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Чернівецькій області два пацієнта з коронавірусом викликали "швидку" і не повідомили медикам про те, що недавно повернулися з-за кордону.
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