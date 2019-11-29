Українці зірвали виступ поплічника Росії в ООН

Українська делегація на Форумі ООН з питань меншин зірвала виступ депутата нелегітимної Держдуми Росії від Криму Руслана Бальбека.

Про це розповів громадський і політичний діяч, колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін, передає Укрінформ.

"Наприкінці засідання за процедурою дають слово дипломатам делегацій, які бажають висловитися. І тут замість російського дипломата почав виступати "депутат Держдуми" Руслан Бальбек, який виплеснув потік російської пропаганди. Український дипломат за процедурою почав заперечувати проти виступу Бальбека, підкреслюючи, що це фейковий делегат, він порушує резолюції Генасамблеї ООН і взагалі не має права представляти Росію. А я, в рамках загальноприйнятих парламентських процедур, не порушуючи правил, почав голосно стукати по столу, псуючи виступ колаборанта "на картинку" і заглушуючи його слова", – зазначив Бабін.

За його словами, в підсумку виступ Бальбека було зірвано, і "тільки наполегливість головуючої дозволила йому скоромовкою щось там договорити".

ООН "Українська політична арена"

"Росіяни зловживали процедурою. Крім того, що неправомірно включили Бальбека до своєї офіційної делегацію, ще й дали виступати з пропагандистською промовою замість свого дипломата – в порушення регламенту", – підкреслив Бабін.

За його словами, росіяни весь день готували цю провокацію з Бальбеком, від якого не відходили ні на хвилину. "Навіть у туалет, мабуть, разом ходили, опікали його, щоб ніхто раптом не образив", – підкреслив він.

Водночас Бабін висловив сумніви щодо неупередженості голови засідання, однієї з експерток ООН, яка, як склалося враження, "підігрувала росіянам".

Борис Бабін LIGA.net

"Наприклад, коли я привернув увагу залу до фейкової російської делегації й присутності в її кріслах "громадських діячів" – головуюча не втрималася і порадила мені "не нагнітати обстановку". Також вона проігнорувала спроби наших дипломатів апелювати до "кримських" резолюцій Генасамблеї ООН і регламенту. Ба більше, вона сказала, що "нічого не знає про жодні ноти" щодо фейкової делегації РФ на форумі, які направляло постійне представництво України в Женеві й про які спробував нагадати український дипломат", – розповів Бабін.

За словами делегата, загалом під час засідання форуму 28 листопада в сторону України російська сторона здійснила низку випадів.

"Очевидно, що росіяни не шкодують ні коштів, ні ресурсів на такі речі. І вони будуть це робити і надалі. Нам треба думати, як цьому протидіяти. Одних дипломатів мало на таких заходах, потрібно забезпечувати присутність експертів та представників громадянського суспільства для припинення численних провокацій, тому що росіяни дуже нахабні й зловживають правилами, підкуповують і залякують чиновників", – переконаний Бабін.

Слід зазначити, що на зрив виступу поплічника російських окупантів одразу відреагували російські пропагандистські ЗМІ. Так, "РИА Новости" опублікувало коментар самого Бальбека, який хибно звинуватив українську делегацію на Форумі в ООН у спробі влаштувати бійку.

"Неможливо повірити, що подібні варварські витівки можливі в центрі Старої Європи – Женеві, яка є містом підписання великих гуманітарних конвенцій", – їдко заявив він.

Також Бальбек в образливому тоні зазначив, що делегація України сформована не з дипломатів, а з тих, хто "кидав каміння і розмахував ланцюгом перед поліцейськими на Майдані".

Крім того, він звинуватив українців у демонстрації "дикості й презирства" до цінностей демократії, головна з яких – свобода висловлювань.

Також колаборант піддав критиці організацію форуму. За його словами, секретаріат і голова нібито порушили процедуру проведення засідання.

"Вони не спромоглися подивитися, що я – член офіційної делегації Росії, про що секретаріат Форуму був повідомлений заздалегідь", – збрехав він, спростовуючи свою нелегітимність як парламентаря.

Наприкінці Бальбек заявив, що організатори Форуму мають усвідомити свої помилки і вибачитися перед Росією.

Також бурхливими обуреннями через Україну поплічник окупантів поділився з пропагандистським ресурсом RT.

Руслан Бальбек "РІА Новини"

"Це був ідеологічний бунт української сторони, думаю, несподіваний і для організаторів Форуму. Такий собі демарш незгодних ні з позицією Росії, ні з встановленими і загальноприйнятими правилами поведінки, а швидше за все, від злості, що в Криму немає репресій і утисків нацменшин, – і цю образу виплеснули назовні", – нахабно висловився Бальбек.

Він також єхидно зауважив, що у нього склалося враження, що українська делегація була присутня не офіційному заході, а на якійсь "язичницькій вакханалії".

"Дорослі, які називають себе самодостатніми люди так били кулаками по столу, що він вібрував, і все це з перекошеними від люті обличчями. Підборами відбивали чечітку – і цих людей називають переговрниками?" – огризнувся Бальбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці жовтня Україна розгромила Росію в ООН. У своєму виступі на засіданні Шостого комітету ГА ООН з нагоди 70 річниці Женевських конвенцій українська делегація нагадала, що Росія вибірково ставиться до своїх зобов'язань за міжнародним правом, нехтуючи всесвітньо визнаними нормами.

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