"Українці заплатять нирками і печінкою": Кива відзначився новим скандальним відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива висміяв підтриманий Верховною Радою законопроект про трансплантацію людських органів.

На своїй сторінці в Facebook Кива опублікував відео, в якому заявив, що таким чином нова влада "робить життя українців кращим і легшим".

"Уже в 2020 році кожен українець зможе вирішити всі свої проблеми і закрити всі борги, як мінімум комуналку так точно, нирками і печінкою", – спробував пожартувати Кива.

Ілля Кива zagittya.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі. "Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!", "Рот закрий, жінка!", "Зрадники і Іуди!" – кричав він і кидався на інших нардепів з кулаками.

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