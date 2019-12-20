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20 грудня • оновлено в 22:36
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"Українці заплатять нирками і печінкою": Кива відзначився новим скандальним відео

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива висміяв підтриманий Верховною Радою законопроект про трансплантацію людських органів.

На своїй сторінці в Facebook Кива опублікував відео, в якому заявив, що таким чином нова влада "робить життя українців кращим і легшим".

"Уже в 2020 році кожен українець зможе вирішити всі свої проблеми і закрити всі борги, як мінімум комуналку так точно, нирками і печінкою", – спробував пожартувати Кива.

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Ілля Кива

Ілля Кива

zagittya.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно Кива влаштував жорстку бійку в Раді через ринок землі. "Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!", "Рот закрий, жінка!", "Зрадники і Іуди!" – кричав він і кидався на інших нардепів з кулаками.

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему это Кива "неудачно пошутил"? Он сказал правду, только забыл ещё добавить, что также можно будет расплатится своей кровью - донорство уже коммерционализировали. Почему-то за проституцию организаторов сажают, называя это торговлей людьми, то продажу крови и органов легализовали, хотя в первом случае "не сотрётся" и женщины идут на эту работу добровольно, а вот орган не вернёшь. И не кричат, что нарушение прав женщины распорядиться своим телом как она хочет в отличие от земли, что запрет на ее продажу нарушение прав фермера распорядиться своей собственностью.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Ківу треба направити до психіатра.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Степанкова Людмила, девочка! он плоть от плоти из вас ска к укасов! так может вас всех отправить к н психиаторам!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Степанкова Людмила, Он и так имел там группу инвалидности, но в данном случае сказал всё правильно. Продажа органов, крови, земли, продажа, продажа, продажа, а где производство? Пусть эти слуги своих жён и дочерей продадут, а вот матерЯ наверно староваты, хотя кому-то и згодятся.
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